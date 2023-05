Londrina vence Tombense por 2 a 0 em partida fora de casa

No jogo válido pela sétima rodada da Série B do Brasileiro, o Londrina conquistou uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Tombense. A partida aconteceu no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Os gols da equipe paranaense foram marcados no segundo tempo.

O primeiro gol saiu aos 25 minutos da etapa complementar, quando Gabriel aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para abrir o placar. O segundo gol do Londrina veio aos 41 minutos, em uma bela jogada individual de Paulinho Moccelin, que driblou dois marcadores e finalizou com estilo.

Com essa vitória, o Londrina alcança sua segunda vitória consecutiva, ambas sob o comando do interino Edson Vieira, e ocupa atualmente a oitava posição na tabela, somando 10 pontos.

No primeiro tempo, o Tombense teve algumas investidas ao ataque, porém sem criar chances claras de gol. Já o Londrina quase marcou aos 29 minutos, quando Diego Jardel recebeu passe em um contra-ataque, driblou o goleiro, mas chutou para fora. Em seguida, aos 31 minutos, Guilherme Santos acertou a trave em um forte chute, e Alex Sandro desperdiçou a oportunidade de marcar.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais movimentado. Matheus Lucas e Marcelinho tiveram boas oportunidades para o Tombense, mas foram parados pelo goleiro Lucas Frigeri. O Londrina abriu o placar aos 25 minutos, em um escanteio cobrado por Higor Leite e cabeceado por Gabriel. A vitória foi consolidada aos 41 minutos, quando Paulinho Moccelin fez uma bela jogada individual e finalizou com precisão.

O próximo compromisso do Londrina será contra o Ceará, em casa, no Estádio do Café, no dia 24 de maio. Em seguida, a equipe enfrentará o Ituano fora de casa, o Sport em casa, o Sampaio Corrêa fora de casa e o Mirassol novamente em casa.