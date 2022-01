Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 19 de Janeiro de 2022

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Estado de S. Paulo

Manchete: Procuradores chegam a receber, em um mês, mais de R$ 400 mil

Voos poderão ter menos comissários

Associações veem risco para abertura de setor de gás

Governo forma grupo para avaliar concessão do Santos Dumont

Reforma tributária fica sem data para votação no Senado

Governo recua em dispensar matrícula no Jovem Aprendiz

Não há espaço no Orçamento para reajustes, diz Mourão

Falta de servidores da Receita esvazia protestos em Brasília

Categorias de servidores que ganham mais puxam pressão por reajuste

Brasil encerra 2021 com o recorde de 76,3% das famílias endividadas

Dívidas sugam 25% do Auxílio Brasil e frustram impulso para a economia

EUA e Reino Unido registram sinais de estabilização de casos da Ômicron

Governos cobram dose de reforço da vacina para acesso até a praias

Justiça acata pedido da Prefeitura e proíbe greve de médicos em SP

Vacina infantil tem baixa procura em São Paulo

Retomada global patina com China e Ômicron

Nomes do MBL migram para o Podemos, que busca o Cidadania

‘Os outros candidatos estão abraçados com a impunidade’, diz ex-juiz

Surto populista no Congresso

O Globo

Manchete: Pico da Ômicron ocorre de 4 a 6 semanas após início

Endividamento das famílias atinge 70,9%, o maior em 11 anos

Mourão: reajuste geral a servidores é impossível

Dólar tem valorização de 0,61%, a R$ 5,5598

BRF aprova aumento de capital, mas deve ter disputa entre sócios

Anac autoriza Azul, Gol e Latam a voarem com tripulação menor

Projeto no Senado tenta amortecer impacto para o consumidor

Alta do petróleo deve pressionar preços de combustíveis

Nível do Tocantins sobe seis metros em Marabá

Subprocuradora pede ação para anular decreto de cavernas

Reajuste de piso salarial do ensino básico pode ser menor

Águas turvas

Espírito Santo avalia CoronaVac em crianças e jovens

Mecanismo mental explica reações de alguns a vacina

Folha de S. Paulo

Manchete: Ocupação de UTIs é de 80% ou mais em quatro estados

Isolamento cresce no país com explosão da ômicron e férias

Anvisa deve aprovar nesta quarta uso de autoteste de Covid

Governo indicou que deixaria vacinas na metade do caminho

Número de pacientes internados em leitos para coronavírus cresce 561% no Amazonas

Escolas pedirão prova de vacinação em 5 estados

Enchente histórica faz 3.000 famílias deixarem casas em Marabá

Petrobras avança em tecnologia de separação de gás com CO2 no mar

Bolsa sobe graças a commodities e resiste à queda nos EUA

Petróleo tem maior preço desde 2014 em meio a tensões

Anac libera companhias para voar com menos tripulantes a bordo

Inflação atinge mais a classe média e poupa alta renda

Trabalhador com sintomas de gripe precisa de atestado ou teste de Covid-19 para tirar licença

Onyx dispensa pareceres e afasta técnicos em medidas do Trabalho

Mourão diz que não há espaço no Orçamento para reajuste

Servidores federais ameaçam greve após atos esvaziados, e governo se cala

Valor Econômico

Seca quase dobra ocorrência de sinistros no seguro rural

No acumulado até novembro, foram pagos R$ 4,1 bilhões em indenizações, enquanto que em 2020 todo o montante chegou a R$ 2,5 bilhões

Justiça condena bancos após invasão de ‘app’

Decisões dos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio consideram que as instituições falham na prestação do serviço quando um terceiro consegue burlar o sistema de segurança dos aplicativos

Servidores de 46 categorias param e dizem que ‘bola’ está com Bolsonaro

Nos bastidores, integrantes da equipe econômica têm reiterado que não há espaço para reajustes amplos para funcionalismo

Endividamento chega a 70% das famílias em 2021

Para CNC, indicador sugere crescimento menor e aumento da inadimplência este ano

Barroso reunirá ministros do TSE para discutir funcionamento do Telegram

Possibilidade de banir o funcionamento da plataforma no Brasil não está descartada

Quarta dose evita quadros graves, defende Israel

Apesar de não prevenir infecções pela variante ômicron, Israel continuará a oferecer uma quarta dose de vacina contra a covid-19

Problemas climáticos se aprofundam e expõem os gargalos do seguro rural

Número de avisos de sinistros disparou nas duas últimas semanas de dezembro