Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 24 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Ministro conhecia denúncias de cobrança de propina por pastor

Dólar recua ao menor nível em dois anos

Brasil está diante de oportunidades, diz o chefe do BC

TCU arquiva queixa sobre multas a empresas

Regra pró-contribuinte volta à pauta do Supremo

Câmara aprova PEC de piso de agentes de saúde

Salários podem romper teto com benefício articulado pelo governo

Enfarte e AVC voltam a superar covid em óbitos

O Globo

Manchete: Propina do MEC era pedida até em Bíblias, diz prefeito

PF investiga desvio de verba de merenda no Maranhão

País tem mais de 3,5 mil obras escolares atrasadas que já custaram R$ 1,3 bilhão

Anvisa recolhe cinco marcas de fórmulas infantis

Saúde aprova quarta dose para idosos a partir dos 80

Empresas a serviço do crime: Tráfico e milícia teriam lavado R$ 3 bi em 3 anos

Subvariante da Ômicron já representa 30% dos casos de Covid-19 no Rio

Procon notifica LinkedIn após exclusão de anúncios

Pico da inflação deve ser em abril, diz presidente do BC

Dólar tem nova queda, de 1,4%, e vai a R$ 4,8438

Brasil aumentará produção de petróleo em 10%

Frete nas alturas

Deportados ao Haiti incluem 580 crianças brasileiras

Folha de S. Paulo

Manchete: PGR quer investigar ação de ministro e pastores no MEC

Vendas e lançamentos de imóveis residenciais batem recorde

Procuradoria cobra perguntas sobre LGBTQIA+ no Censo

Procon notifica Linkedln após exclusão de vaga para negros

Guerra levará a fuga de cérebros da Rússia e a queda de 15% do PIB

Greve de servidores do INSS começa com baixa adesão

Entenda como surgiu cenário favorável para a queda do dólar

FED indica alta dos juros maior em maio

Dólar cai para R$ 4,84 e zera toda a valorização acumulada na pandemia

Economia critica política da estatal e conta com ação do Cade

Aliança com centrão aumenta pressão pela troca do presidente da Petrobras

Ministério da Saúde recomenda quarta dose contra a Covid a idosos com 80 anos ou mais

SP antecipa vacinação contra a gripe e iniciará campanha no domingo

Valor Econômico

Agricultura e construção lideram o investimento

Os dois setores responderam por dois terços do aumento da produção de bens de capital entre 2019 e 2021, segundo estudo do Centro de Estudos de Mercado de Capitais da Fipe

Bolsa ainda sofre sequelas da pandemia

Algumas ações ainda trazem retornos decepcionantes, com valor de mercado abaixo do registrado há dois anos, quando a mínima registrada pelo índice durante a crise foi de 63.569 pontos

STJ libera reajuste de plano coletivo por faixa etária

A decisão impacta aproximadamente 7,4 milhões de beneficiários, que têm 59 anos ou mais

Otan estima até 15 mil russos mortos

Iniciado em 24 de fevereiro, o conflito enfrenta campanha militar desgastante com forte resistência ucraniana. Cidades ucranianas continuam sob forte bombardeio e ainda assim, os principais objetivos russos ainda não foram cumpridos.

MP quer coibir importação ilegal on-line

Objetivo é fechar o cerco a sites estrangeiros que estariam burlando a legislação tributária ao enviar produtos do exterior para o Brasil

Guerra amplia debate sobre papel do dólar

Economistas ouvidos pelo Valor não recomendam que o Banco Central diversifique os seus investimentos, que são muito concentrados na moeda americana

Brasil se abstém na OIT em votação contra Rússia

País sinalizou que estaria disposto a votar a favor, se o texto da resolução tivesse se limitado ao mandato da entidade

Agricultura e construção puxam investimentos mesmo em contexto econômico desfavorável

Exportador de grão soma prejuízos e cobra Guedes por fim de ações de auditor da Receita

No momento, a emissão de certificados fitossanitários está tomando perto de cinco dias, quando o normal seriam dois dias

Ministério recomenda 4ª dose de vacina contra a covid

edida atende população acima de 80 e segue o que Estados já fazem

Mundo será mais fragmentado no pós-guerra

Conflito vai mudar relações econômicas globais com impacto em crescimento, juros e inflação

Plano chinês de moeda forte ganha espaço

Guerra na Ucrânia e sanções à Rússia são incentivo para que Pequim busque ampliar participação do yuan em transações internacionais

Pacheco busca apoio para votar tributária

Presidente do Senado quer aproveitar quórum alto do início de abril para tentar consenso

Câmara aprova piso para agentes de saúde

Texto recebeu apoio da grande maioria dos parlamentares

Rússia exige receber em rublos e abala o mercado de gás

Mas objetivo da medida, anunciado ontem pelo presidente Vladimir Putin, ainda é incerto e preocupa o setor de energia

Lavrov sugere que sanções surpreenderam Moscou

Segundo o chanceler russo, Moscou não imaginava, por exemplo, que as reservas do banco central do país seriam congeladas pelos EUA e países aliados

Alta dos combustíveis já afeta a economia europeia

Governos de diversos países já anunciaram medidas para reduzir os impostos sobre os combustíveis e também a distribuição de dezenas de bilhões em ajuda para consumidores, caminhoneiros e produtores rurais, entre outros

Embargo à energia russa traria recessão, diz Scholz

Economistas advertem que o momento para o corte da importação da energia russa não é o ideal

Agricultura familiar pede R$ 50 bi em linhas para a safra 2022/23

Entidade solicitou ao Ministério da Agricultura R$ 25 bilhões para custeio e R$ 25 bilhões para investimentos

Guerra abre debate sobre papel do dólar como reserva

Ouro, yuan e criptomoedas podem se beneficiar no longo prazo, mas moeda americana mantém status por enquanto, segundo analistas

BC ainda não deve reduzir posição na moeda

Economistas estão divididos sobre possibilidade de autoridade diversificar seus investimentos, concentrados na moeda americana

Dólar volta a recuar e fecha a R$ 4,84, menor nível em 2 anos

Salto do petróleo sustenta real, mas inflação deixa juros em alta

Mapa mostra onde sacar dinheiro via Pix

Expectativa é que a iniciativa incentive a disseminação da funcionalidade e a inclusão de novos postos de atendimento no país

Desenvolve SP obtém quase R$ 1 bi com Banco do Brics e BID

Recursos serão usados para infraestruturas sustentáveis, como projetos de energia renovável, iluminação pública, mobilidade urbana, saneamento e cidades inteligentes

Moeda digital não pode afetar alavancagem dos bancos, diz Campos

Ele afirmou que o novo modelo monetário deve aumentar a capacidade das instituições de fazer produtos financeiros de forma mais rápida e barata