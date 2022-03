Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 31 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Brasil recebe por dia R$ 1,4 bi de capital estrangeiro na Bolsa

Ao comprar o antigo Econômico, BTG pode ficar com ‘mina de ouro’

Outros três terminais portuários são concedidos

Em 1º leilão de portos, fundo de investimento leva a Codesa, do ES

Pãozinho francês tem reajuste com disparada do preço do trigo

Pandemia corta R$ 16,5 bi da renda das famílias por ano

Secretário de Guedes sugere correção no tíquete

Sindicato ameaça parar Pix se só a polícia tiver aumento

Governo estuda reajuste de 5% para todos os servidores

Contas do governo fecham no negativo em R$ 20,6 bi

Mercado também vê interesse por infraestrutura

De 91 hospitais estaduais de SP, 41 já não têm internados com covid

Estudo aponta que Ivermectina não reduz risco de internação

Anvisa aprova primeira pílula antiviral para tratar a covid

ICMBio está sem verba para 3 mil temporários

STF começa a julgar decretos ambientais e Bolsonaro recua

A regulação do teletrabalho: José Pastore e Antonio Galvão Peres

O Globo

Manchete: Governo avalia aumento de 5% a servidores

Para especialistas, decisão é precoce e deve aguardar OMS

INSS: Executivo terá de antecipar pagamento de perícia

BTG acerta compra do controle do Banco Econômico

Quadra vence 1ª desestatização portuária no país, da Codesa

CVM abre processo administrativo sobre troca de comando na estatal

Petrobras diz que política de preços pode mudar

Motorista e entregador de aplicativo terão INSS descontado na fonte

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro faz nova ameaça ao Judiciário sobre eleição

Venda da Oi ameaça promessa de ligação grátis por 31 anos

SP dá crédito tributário a fabricante de carro elétrico

Guerra bagunça a produção de pequenas indústrias brasileiras

Entidades criticam volta de subsídios para gasodutos

Não vai mudar nada na estatal, afirma Mourão

General Silva e Luna deixa Petrobras dizendo-se traído por Bolsonaro

Dinheiro esquecido poderá ser sacado a qualquer hora, diz BC

Contas do governo têm rombo de R$ 20,6 bi em fevereiro, menor para o mês desde 2015

Primeira privatização de porto no Brasil é teste positivo para Santos

Praticamente 1/3 dos desempregados busca vaga há 2 anos ou mais

Dois terços têm medo de sair à noite no país, diz Datafolha

Internações em SP se mantêm em queda após fim de máscaras

Saúde deve incorporar ao SUS 1º remédio contra o coronavírus

Diretoria da Anvisa aprova uso emergencial da pílula da Pfizer para tratamento da Covid

Ministro da Saúde recua e desiste de decretar agora o fim da pandemia

Valor Econômico

Novas regras do vale-alimentação acirram o mercado de benefícios

MP nº 1.108 impede desconto oferecido por empresas do setor

Governo estuda reajuste de 5% a servidores em ano eleitoral

Medida custaria pelo menos R$ 5 bilhões neste ano, se vigorar no segundo semestre, e a margem disponível para reajustes é de R$ 1,7 bilhão

Para eurodeputado, regulamentação anti desmate deve impulsionar acordos

Relator da UE considera legislação “fundamental” para desbloquear tratativas em torno do livre comércio

Fim de emergência seria “desastre”, diz Anvisa

Para turbinar discurso de Bolsonaro de volta à normalidade, ministério analisa mudanças normativas

Especialistas temem redução dos investimentos no combate à doença

Infectologistas demonstram preocupação com disposição do governo federal de encerrar estado de emergência na saúde

Governo deve ampliar para 33% corte nas alíquotas de IPI

Governo prevê que medida trará redução de custos da cadeia produtiva

Lockdowns devem frear crescimento da China neste ano

Pequim reconheceu que a pressão sobre a economia está aumentando, mas mantém meta de crescimento ao redor de 5,5%. Analistas privados, porém, já estimam PIB em 4%

EUA devem se reindustrializar e frear comércio com países hostis, diz USTR

Para a representante comercial americana (USTR), Katherine Tai, acontecimentos globais, como a invasão da Ucrânia pela Rússia e a desestabilização da cadeia de suprimentos desencadeada pela pandemia de covid-19, apontam para a necessidade de adotar novas prioridades

Financiamento privado avança com Lei do Agro

Foram criados novos instrumentos para empréstimos e houve uma aproximação inédita do campo com o mercado de capitais