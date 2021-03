Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 15 de Março de 2021

O Estado de S. Paulo

Banco Central vive dilema de ter de subir juro na crise

Em sua primeira reunião após Congresso garantir autonomia do Banco Central, Copom vai começar a tentar barrar risco de descontrole de preços, sobretudo em 2022, após período longo de queda de Selic; expectativa é de alta de 0,50 ponto porcentual.A aceleração do aumento de preços colocou o Banco Central (BC) numa situação difícil: elevar a taxa de juros em plena crise econômica e piora da pandemia da covid-19. Em um gráfico, as tendências de inflação, em alta, e da variação do PIB, em queda, mostram, no jargão de mercado, uma boca de jacaré se abrindo. Essa é uma situação de extrema anormalidade em que atividade econômica e inflação estão em sentidos opostos. A elevação dos juros pode dificultar ainda mais a retomada da economia.

Média anual de mortes cresce 7 vezes na pandemia

O número de mortes registradas nos de março de 2020 a fevereiro de 2021 no Brasil subiu 13,7% em relação ao período anterior. Isso representa um aumento sete vezes maior do que a média de crescimento anual de óbitos dos últimos 17 anos.Números do Portal da Transparência do Registro Civil mostram que 1.498.910 pessoas morreram no Brasil entre março de 2020 e fevereiro de 2021 ante 1.318.186 nos 12 meses anteriores, dados reforçam agressividade da doença.Se analisados os mesmos intervalos de 12 meses desde 2003/2004, a média de crescimento anual de óbitos no País era de 1,76%, com incremento médio de 23 mil óbitos a cada novo ano, sete vezes menos do que o observado no primeiro ano após a chegada do coronavírus.

COVID-19 DEIXA CENTENAS DE BEBÊS ÓRFÃOS

País registrou mortes de 506 grávidas ou puérperas, mulheres que acabaram de dar à luz. Com avanço da doença, número vai crescer. Brasil tem maior número absoluto de mortes de grávida pela doença. Cinco em cada cem gestantes infectadas não resistiram.Bryan, de 8 meses, tem os olhos grandes da mãe. Já Helena herdou o tom de pele, clarinho. Do berço, Arthur sorri para o pai, viúvo, que responde com choro. Bryan, Helena e Arthur nasceram ao mesmo tempo em que as mães partiam, vítimas da covid-19. Desde março, a doença faz milhares de órfãos no País. Para essas crianças não houve sequer a chance de conhecer quem as trouxe ao mundo.O Brasil registrou mortes de 506 gestantes ou puérperas, mulheres que acabaram de ter bebês. Os óbitos atingiram o pico em junho, caíram a partir de setembro e voltaram a subir em dezembro. O País tem o maior número absoluto de mortes de grávidas pela covid-19 das Américas e taxa de mortalidade nove vezes maior do que a média dos países da região, segundo relatório (OPAS) Cinco em cada cem grávidas brasileiras infectadas não resistiram. As mortes ocorreram durante cesarianas antecipadas, em ambulâncias, a caminho de hospitais. Parte das gestantes nem chegou a receber cuidados em UTI. Outras conseguiram dar à luz, mas não conheceram o filho.Agora, os viúvos olham para suas crianças, nascidas na pandemia, e enxergam nelas os traços das mulheres que se foram. Revisitam na memória os corredores do hospital – reveladores, de uma só vez, da vida e da morte. E, nas primeiras palavras e sorrisos dos bebês, veem também um pouco de esperança e um motivo para continuar.

Grupo de servidores federais recebeu R$ 543 mi em benefícios extras em 2020.Foram licenças-prêmio, gratificações por acúmulo de ofícios ou pagamentos retroativos —com recorrentes valores individuais superiores a R$ 200 mil, no caso deste último benefício— depositados aos servidores ao longo do ano de 2020. O valor global representa um aumento de 48% (ante uma inflação anual de 4,52%, pelo IPCA) em relação aos mesmos benefícios inseridos nos contracheques de 2019, quando totalizaram R$ 367 milhões.

PAÍS TEM ATOS PRÓ-BOLSONARO

Protestam contra medidas de isolamento social; em diversas cidades, houve atos, com aglomerações e pessoas sem máscara, contra governadores e contra o ex-presidente Lula.ma carreata tomou as cinco faixas da Esplanada entre a rodoviária e o Ministério da Saúde.Desta vez, o presidente não participou presencialmente. Apenas compartilhou vídeo do ato a favor dele e de intervenção militar, e contra o Congresso, o STF e medidas restritivas na capital federal.A manifestação em São Paulo ocorreu na região da Assembleia Legislativa e foi até a avenida Paulista, com gritos contra o governador João Doria (PSDB), inimigo político de Jair Bolsonaro.O Rio de Janeiro teve reunião de bolsonaristas em Copacabana, também com cores da bandeira nacional e muitos manifestantes não usando máscara, ou usando de forma incorreta.Um dos alvos dos atos deste domingo foi o ex-presidente Lula (PT), que recuperou seus direitos políticos na última semana devido a decisão do Supremo.

Condenados pleiteiam extensão da anulação de sentenças definida por Fachin e já refazem estratégia diante de julgamento sobre Moro. Caso seja mantido, o precedente deve consolidar um esvaziamento crescente na Vara Federal paranaense responsável pelos casos da operação, onde ainda estão pendentes dezenas de ações penais. Também pode provocar a anulação de antigas condenações proferidas no Paraná que estão com recursos em aberto em outras instâncias.Pode-se projetar que a mesma avaliação tende a ser estendida a outros réus sentenciados por Moro, muitos deles mencionados nas trocas de mensagens. Além disso, a tese de que Moro agiu para prejudicar Lula politicamente também poderia enquadrar aliados do ex-presidente processados em Curitiba, como dirigentes do partido.

(grifo-nosso) “Não há isenção ideológica no sistema jurídico do Brasil, em ambas as partes, de Moro a direita, a do STF a esquerda, são explícitas suas posições radicais ao tomar, não pela Constituição Federal, os deferimentos a luz da Lei sob isenção. Todo cidadão brasileiro está refém destas ideologias radicais em busca do poder proferido de maneira escandalosa e explícita de ambas as partes. O poder judiciário brasileiro está na UTI, exige que seja tomado medidas de equilíbrio pelo Superior Tribunal Militar, antes que haja uma revolução nas partes extremistas deste país. A considerar que os processos avançaram até a Terceira Instância, deve ser considerada toda parcela ideológicas de ambas instâncias, ou a sua plena e esperados deferimentos em isenção de acordo com os processos investigativos pelo STM (Superior Tribunal Militar), para que a paz e a ordem reinem no país.“ Marisa Viana Pereira (XisBeta)

Operadora de ferrovias e o Ministério da Infraestrutura divergem sobre os caminhos legais para uma extensão de 600 km da Malha Norte

Operadora de ferrovias e o Ministério da Infraestrutura divergem sobre os caminhos legais para uma extensão de 600 km da Malha Norte Consumidor busca marcas mais baratas na pandemia

Segundo pesquisa da Bain & Company, de julho, cerca de 25% dos entrevistados passaram a consumir ítens mais em conta e 18% optaram por tamanhos mais econômico

Segundo pesquisa da Bain & Company, de julho, cerca de 25% dos entrevistados passaram a consumir ítens mais em conta e 18% optaram por tamanhos mais econômico União reduz contratação de servidores e concentra admissão em temporários

Entre 2016 e 2020, ingresso de trabalhadores para a máquina pública caiu 42,11%

Entre 2016 e 2020, ingresso de trabalhadores para a máquina pública caiu 42,11% Copom deve agir com calma e tranquilidade

Mercado pressiona por aperto monetário forte e acelerado

Mercado pressiona por aperto monetário forte e acelerado Estados vão estender restrições até domingo

Governadores vão manter medidas de restrição por mais esta semana para tentar conter o avança da pandemia

Governadores vão manter medidas de restrição por mais esta semana para tentar conter o avança da pandemia Debate sobre competência de foro já foi feito 20 vezes

PGR recorre contra decisão de Fachin sobre ações contra Lula

PGR recorre contra decisão de Fachin sobre ações contra Lula Cepas ameaçam esforços da Europa para conter covid-19

Em boa parte da Europa, a propagação da variante mais agressiva originalmente detectada no Reino Unido é responsável pelo agravamento da pandemia, ao invalidar os árduos esforços em coibir o vírus com uma série de restrições que paralisaram a recuperação econômica

Em boa parte da Europa, a propagação da variante mais agressiva originalmente detectada no Reino Unido é responsável pelo agravamento da pandemia, ao invalidar os árduos esforços em coibir o vírus com uma série de restrições que paralisaram a recuperação econômica Um vislumbre tentador de um mundo pós-vacina

A grande ameaça para o cenário de "sonho", no qual os governos levantariam as restrições com o avanço da vacinação, seria o surgimento de novas variantes que tenham resistência às vacinas existentes

A grande ameaça para o cenário de "sonho", no qual os governos levantariam as restrições com o avanço da vacinação, seria o surgimento de novas variantes que tenham resistência às vacinas existentes Pandemia nos EUA se aproxima de ponto em que surtos reacenderam

A média de sete dias de novos casos tem diminuído há mais de 60 dias, desde o pico de 11 de janeiro. A queda de abril a junho durou 67 dias, e a de julho a setembro, 55 dias

A média de sete dias de novos casos tem diminuído há mais de 60 dias, desde o pico de 11 de janeiro. A queda de abril a junho durou 67 dias, e a de julho a setembro, 55 dias Americanos não esperam voltar ao normal em 2021

Quase seis em cada dez americanos dizem que levará um ano ou mais antes que a maioria das escolas, negócios e atividades públicas retornem aos níveis pré-pandêmicos, segundo pesquisa