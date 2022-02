Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 08 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Número de crianças de 6 e 7 anos sem saber ler cresce 66%

Férias coletivas e covid derrubam produção de carros em janeiro

‘Faltou apoio para implementar a agenda liberal’

Número de endividados cai após 13 meses de alta

Brasil e Estados Unidos colocam em vigor acordo comercial e de transparência

Petróleo recua após alta de 6% na semana passada

Compra direta não garante preço e eficiência de energia, diz estudo

Acordo facilita entrada de brasileiro nos EUA sem filas

USP e passaporte da vacina

Faculdades adiam volta ao presencial e estudantes protestam

O culpado da vez

O rico PT dá calote trabalhista

Surto global e inflação à brasileira

Proposta de empresas não atende conselho

Venda da Oi Móvel pressiona o Cade e Anatel revisa aval

BC cria novo site para ‘dinheiro esquecido’ em contas

Dólar cai ao menor nível desde 15 de setembro

PEC dos Combustíveis libera gastos de R$ 17,7 bi fora das regras fiscais

País vive ‘apagão’ de diagnósticos de hanseníase

O Globo

Manchete: Sintomas de Covid prolongada são novo temor gerado pela Ômicron

Desconto do Fies será também para quem paga

Fogo amigo e inimigo

Anvisa nega registro a três modelos de autotestes

Botucatu inicia a 4ª dose em idosos com 70 ou mais

Empresa que assumiu clientes da Amil se desfaz de planos coletivos

Estados Unidos facilitam entrada de brasileiros

Anatel vai rever aprovação da venda da Oi Móvel

Produção de veículos desaba 27,4% em janeiro

Guedes tenta barrar avanço da PEC dos Combustíveis

BC cria site para consulta aos R$ 8 bi deixados em bancos

Mudança de estratégia

Sem base política nem aliados, Castillo se isola no Peru

‘Há esperança de mudança no governo do Brasil’

‘Fome’, combustíveis e provocações: os termos mais frequentes nos perfis de cada um nas redes

Folha de S. Paulo

Manchete: Produção de veículos no país cai 27% em janeiro

Inflação é recorde na UE, e países bancam combustível

Abono do PIS de 2022 começa a ser pago nesta terça-feira

Greve no INSS hoje e amanhã pode atingir 50 mil perícias

BC divulga site para consultar dinheiro esquecido em bancos

VAIVÉM DAS COMMODITIES : Mauro Zafalon

Apex estende voos em classe executiva a funcionários e convidados

Economia teme que PEC dos Combustíveis eleve dólar e inflação

Projeção para o IPCA fica ainda mais distante da meta

Moeda recua para R$ 5,25, menor cotação desde 15 de setembro

Crise dos chips não termina neste ano, afirma Volkswagen

Comissão convoca Queiroga e Damares por notas contra vacinas

SP tem primeiro caso de subvariante da ômicron

Saúde diz que não há dados suficientes para aplicar quarta dose contra Covid

Valor Econômico

Varejo começa o ano fraco e com investimentos em risco

Planejamento do primeiro semestre é impactado pelo avanço da variante ômicron, além do difícil cenário macroeconômico — com inflação em alta e juros em dois dígitos

Garantia a exportações é suspensa

Fundo de Garantia à Exportação (FGE) teve corte de 35,6% no Orçamento e só tem recursos para operar até agosto

Busca de convergência

Após encontro com Macron, Putin afirmou que algumas das ideias do líder francês podem servir de base para que sejam dados outros passos conjuntos

Corte em tarifas de importação seria positivo, diz Ipea

País perderia US$ 11 bilhões em saldo comercial acumulado até 2025, mas elevaria exportações e importações, afetando positivamente o PIB e ajudando a segurar a inflação

‘Famílias não têm mais como se endividar’

Proporção de famílias endividadas no país deve continuar em queda, mas manterá patamar elevado

Europa negocia com Moscou, mas busca opção para gás

A Rússia fornece 40% do gás consumido pela UE. O impacto potencial sobre essa oferta em caso de invasão da Ucrânica pela Rússia levou a UE a intensificar a busca de outros fornecedores

Freada na China ameaça commodities, mas não deve ser risco global

O impacto da desaceleração chinesa na economia mundial tem sido compensada pelo crescimento acima da média nos EUA