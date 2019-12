O Estado de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro dá indulto a policial preso por crime culposo

Governo extingue 27,5 mil cargos e veda contratações em universidades

Universidades dizem ter déficit de pessoal

Análise – Bolsonaro deixa reforma de lado e opta por caminho mais fácil: Murilo Rodrigues Alves

Com fim de intervenção, general da reserva assume o Postalis

Projeto prevê recurso público para salvar bancos

Subsídio para térmicas no Norte vai a R$ 7,5 bi

O Globo

Manchete: Bolsonaro extingue penas de policiais condenados por matar sem intenção

Socorro a bancos

Instituição fará novo mutirão para quitar dívidas em 2020

Governo antecipa agência de proteção de dados

Salário mínimo pode chegar a R$ 1.038

China vai reduzir tarifas de importação de 859 produtos

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro concede indulto a policiais e outros agentes de segurança pública

Projeto do BC prevê uso de recursos públicos para socorrer banco em crise

Governo confirma que quer acabar com isenção da cesta básica

China reduz tarifa de importação de suínos

Decreto de Bolsonaro acaba com 27,5 mil cargos no governo federal

Planalto

Decreto extingue 27 mil cargos efetivos no Governo Federal

Medida tem o objetivo de organizar a estrutura das carreiras no serviço público. Governo Federal extinguirá mais de 27.500 cargos efetivos para organizar sua estrutura de carreiras. Entre os cargos listados pelo Decreto nº 10.185, publicado na última sexta-feira (20), estão o de mateiro, discotecário, técnico de móveis e esquadrias, locutor e seringueiro. O Ministério da Economia (ME) analisou cerca de 500 mil cargos para identificar aqueles que não são mais condizentes com a realidade da atual força de trabalho federal.

“O objetivo é evitar contratações desnecessárias e o desperdício de recursos, pois estes são cargos obsoletos e em funções que não devem mais ser repostas. É mais um passo para transformar o Estado brasileiro e torná-lo mais eficiente”, disse o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Wagner Lenhart. A maior parte das atribuições dos cargos que estão sendo extintos podem ser exercidas por outros meios, como a descentralização para outros entes da federação e a contratação indireta de serviços (terceirização), por exemplo. Outras funções não são mais aderentes às necessidades do serviço público no mundo atual.

De acordo com Wagner Lenhart, o decreto não coloca tais cargos em extinção, mas apenas veda a realização de novos concursos .