Fonte: Divulgação / Ilha de Superagui

Quem tem filhos e resolve planejar uma viagem precisa pensar duas vezes no destino, refletir se as crianças vão se divertir e se o local é seguro para elas. Por sorte, não precisamos gastar muito e ir longe para achar a viagem ideal, pois o nosso estado é cheio de lugares perfeitos para viajar com criança, ainda mais com a recente movimentação no turismo paranaense.

Entre praias, atrações culturais, encantos infantis e belezas naturais, destino bom não falta no Paraná. Então prepare a mala infantil e confira nossas dicas de viagem para viajar com seus pequenos.

Ilha de Superagui

A verdade é que todo brasileiro quer ir para a praia na folga, mas quando se tem filhos a insegurança precisa ser levada em conta. As praias super movimentadas e perigosas e as águas sujas que podem fazer mal acabam afastando turistas com crianças.

Mas a Ilha de Superagui é um caso à parte. A ilha pertence ao município de Guaraqueçaba, mas é preciso pegar um barco em Paranaguá para chegar até lá. Logo na chegada já se vê um verdadeiro paraíso escondido: calma, tranquilidade, segurança e as mais belas paisagens do litoral do estado.

Superagui é uma área de conservação ambiental, algumas espécies de animais foram descobertas na ilha e só existem lá. Não há carros e nem prédios. Além de toda a beleza distribuída entre os 32 km de extensão, ainda é possível ter contato com uma cultura resistente e totalmente diferente da que estamos acostumados: a pesca é a principal atividade da ilha, os bailinhos são agitados pelo fandango tradicional e as tecnologias de comunicação ainda não entraram com força lá.

Os moradores se orgulham de Superagui ser um lugar que não existe criminalidade nenhuma, sendo assim totalmente seguro para as crianças.

Foz do Iguaçu

As Cataratas são uma das 7 maravilhas naturais do mundo e isso já diz tudo. Mas além delas, uma viagem para Foz do Iguaçu tem muito mais atrativos. Você pode levar as crianças ao Parque das Aves, cheio de animais tropicais raros e também pode ir à Usina de Itaipu, para mostrar seu funcionamento a seus filhos. Por ser uma cidade consolidada no cenário turístico, Foz do Iguaçu conta com variados tipos de hospedagem, então é mais uma chance de aproveitar muito a viagem com as crianças.

Maringá

Se a sua viagem for no fim do ano, Maringá é um destino certo para as crianças. Recentemente o município investiu no turismo para essa época e a partir de meados de novembro a cidade se transforma em um reino encantado com atrações de todos os tipos.

O clima de Natal toma conta do lugar, com praças totalmente imersas na história do Papai Noel, iluminações gigantescas, brinquedos, shows o tempo todo, feiras ao ar livre e muito mais atrações voltadas ao público infantil.

As atrações são divididas em alguns pontos da cidade, como a Praça da Catedral e o Parque do Japão, cada um com uma decoração específica. Como não é tão longe de Cambé, pode ser uma boa ideia conferir este ano. No último ano a Maringá Encantada, como é chamada, chegou a atrair 35 mil pessoas em um único dia.

Curitiba

Se as crianças já estão mais crescidas, Curitiba pode ser uma ótima opção. A capital é repleta de pontos turísticos e museus que podem atiçar a curiosidade dos seus filhos, como o Museu Paranaense, o Museu Oscar Niemeyer, o Jardim Botânico, a Ópera de Arame, os memoriais de imigração, o parque Tanguá e o parque Barigui. Além disso, é claro, o comércio forte é um atrativo a mais.