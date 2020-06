O Estado de S. Paulo

Manchete: 50.058 Mortos. País bate triste marca e tem escalada de casos

Após um isolamento social falho, que não freou suficientemente o avanço do vírus, o desafio agora é fazer com que a reabertura, vista com ressalvas por especialistas, não leve a um descontrole maior da transmissão. Os brasileiros vítimas da pandemia deixam pais, filhos, mulheres, maridos. Amigos e amigas. A maioria tinha algum fator de risco, mas outros tantos não resistiram, mesmo sendo jovens e sem doença crônica. Para quem perdeu um parente ou amigo, estar ou não no grupo de risco não importa. A dor da perda repentina por uma doença desconhecida machuca igual. Torna-se ainda mais dura quando nem sequer uma despedida é permitida. Por causa do risco de contaminação, as vítimas são enterradas em caixões lacrados, sem direito a velório. (grifo nosso) [CULTURAL: Apesar de termos passado pela história com a febre amarela, a gripe espanhola e ver ainda no presente mortos pela dengue e os consequentes número de Chikungunya provocado por zika vírus a encefalite em nossas crianças, o povo brasileiro ainda não entendeu a gravidade da pior pandemia vivida no Brasil, principalmente os menos instruídos e os mais pobres, não falta conhecimento visto que as mídias se apropriam do fato para alvoroçar as questões políticas e os confrontos ideológicos, deixando suas consciências vulneráveis ao perigo. A falta da unidade dos poderes da república e as questões partidárias sejam imputados o agravamento desta crise, por conhecerem o comportamento cultural da nossa sociedade e mesmo assim o teor ideológico ser mais forte e indiferente com o povo brasileiro inculpe e carente estar sendo usado como escudo de interesses partidários com este número de infectados cada vez maior. É lamentável ainda a falta de isenção por parte da nossa imprensa, que lhes cabe tão somente informar e não se posicionar, fomentando ainda mais a crise ao invés de ser instrutora, tornando suas matérias sensacionalistas e desprezíveis o teor fomentado sobre o retrato da realidade.]

Temor de prejuízos com imagem negativa do governo no exterior racha agronegócio

Transporte entre portos teve alta de 11,3% este ano

Com dólar alto, GM tira modelos da produção

Crise deve desidratar pacto federativo

Plano de extinção de municípios menores pode ser descartado

O Globo

Pandemia expulsa mais mulheres do mercado de trabalho

A vez dos ‘Chicagos babies’

Pandemia trará uma realidade com menos toque

Crise trava R$ 500 milhões em feiras no exterior

Folha de S. Paulo