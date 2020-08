O Estado de S. Paulo

Congresso retira de saúde e educação R$ 242 bilhões

Bolsonaro recua e diz que teto é ‘norte’ do governo

‘Debate atropelado sobre teto pode levar País a feudalismo fiscal’

MP reduz conta de luz para o Norte e o Nordeste

Desembolsos do BNDES no 2º trimestre têm alta de 61,6%

‘Prévia do PIB’ do BC aponta recessão

Com pandemia, 41 milhões estão sem emprego

Brasil zera taxa de etanol se a do açúcar cair, diz secretário

André Brandão é confirmado no Banco do Brasil

PIB da zona do euro tem queda de 12,1% no 2º trimestre

Setor vê ‘jogada comercial’ da China em notícia sobre frango com covid-19

Governo vai levar Filipinas à OMC, afirma ministra

Oi quer levantar R$ 20 bi com ativos de fibra óptica

O Globo

Ataque ao teto

Congresso pressiona por reforma administrativa

ICMS: queda na arrecadação pode gerar perda de R$ 47 bi a estados

Prévia do PIB mostra tombo recorde de 11% no 2° trimestre

André Brandão é confirmado como novo presidente do BB

Em 3 meses, desemprego atinge mais três milhões de brasileiros

Mourão defende regra fiscal que limita avanço de despesas

Duas chapas disputam comando da Firjan

BNDES promete ampliar para R$ 3,6 bilhões socorro às aéreas

Folha de S. Paulo

Pacote do Brasil na pandemia é destaque em tamanho, mas resposta foi tardia

Após ofensas, motoboy ganha R$ 200 mil em vaquinha e emprego

Após admitir debate sobre teto, Bolsonaro volta a defender regra

Retomada é desigual e dependente do auxílio do governo

Zona Franca indica reação à reabertura, afirmam analistas

TRF suspende investigação contra Guedes na Greenfield

Opinião – Josué Pellegrini: Mudar o teto de gastos só convém se vier no bojo de ampla reforma fiscal

É momento de deixar desencontros no passado, diz novo embaixador argentino

Filipinas proíbem frango do Brasil por medo de vírus

Opinião – Marcos Caramuru de Paiva: Relações com a China demandam um ambiente amistoso e de confiança

40 milhões querem trabalhar, mas não conseguem, diz IBGE

Planalto

Presidente participou de 2ª Cúpula Presidencial do Pacto de Letícia, com chefes de Estado sul-americanos. Governo brasileiro tem tolerância zero com crimes ambientais, diz Bolsonaro.O presidente Bolsonaro lembrou que é necessário aliar a preservação ao desenvolvimento sustentável em benefício dos povos que vivem na região. “Combater ilícitos é essencial para a preservação da nossa Amazônia. Mas não é tudo. Temos que estimular também, na região, o desenvolvimento sustentável. Nós no Brasil, temos nessa área mais de 20 milhões de brasileiros, não podemos esquecê-los”, afirmou. Durante o discurso na reunião, o presidente Jair Bolsonaro disse que, em breve, o Brasil vai lançar, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), um fundo para a bioeconomia e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. “Trata-se de mecanismo de financiamento inovador voltado para os países da região e para os investidores dispostos a promover a bioeconomia com pleno respeito às nossas regras”, explicou.

Brasil envia missão humanitária para o Líbano

“Onde um ser humano precisar de ajuda do Brasil, nós estaremos para atendê-lo no que for possível”, disse o presidente Bolsonaro antes do embarque da missão

Governo envia programa BR Mar ao Congresso Nacional

Presidente Jair Bolsonaro assina projeto de Lei para estimular o setor aquaviário no País. O Governo Federal enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que institui o Programa de Incentivo à Cabotagem, conhecido como BR do Mar. Essa é uma das pautas prioritárias do Palácio do Planalto, e foi encaminhada para análise dos parlamentares em caráter de urgência nesta terça-feira (11) após assinatura do presidente Jair Bolsonaro.

Presidente Bolsonaro autoriza concessão de parques nacionais de Brasília e de Santa Catarina. Atualmente, os dois parques são administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.