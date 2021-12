MEI: saiba como parcelar o Documento de Arrecadação Simples Nacional

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Entre as responsabilidades do Microempreendedor Individual está o Documento de Arrecadação Simples Nacional(DAS), que deve ser pago até dia 20 de cada mês.

Contudo, o empreendedor que estiver com o documento em atraso pode aderir ao parcelamento. Para isso, é preciso verificar se não está com pendências em relação às declarações anuais dos anos anteriores.

Como parcelar o DAS

O MEI deve optar pelo parcelamento de forma online. O procedimento pode ser feito tanto pelo celular como pelo computador.

O próprio site da Receita Federal gera o boleto de pagamento da primeira parcela. Já as parcelas restantes, podem ser pagas por débito automático.

O parcelamento pode ser feito em até 60 vezes e o valor mínimo da parcela é de R$ 50,00.

Veja agora o passo a passo para aderir ao parcelamento:

Acesse o site do Simples Nacional http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Default.aspx;

Coloque o mouse sobre o “Simei Serviços”, aparecerá um menu, clique em “Parcelamento”;

Na nova página, em “Parcelamento – Microempreendedor Individual” acesse utilizando o código de acesso ou certificado digital;

Caso você ainda não possua o código de acesso, é possível gerá-lo no próprio site. Você precisará do número de recibo da sua declaração do Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF) para gerar o código.

Após entrar, clique em pedido de parcelamento; e

Confira as parcelas disponíveis e o valor. Clique em “Sim” para confirmar e prossiga.

