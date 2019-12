O motorista de um caminhão baú carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai morreu no fim da tarde desta quinta-feira (19) em confronto com policiais da Rotam de Cambé.

A ocorrência foi em uma estrada de terra, no Km 55 da PR-323, ao lado de uma base operacional da Econorte. A equipe do batalhão de operações aéreas também foi mobilizada para dar apoio na situação. O serviço de inteligência da polícia informou à equipe da Rotam que um veículo com as características do abordado iria passar por aquele trecho com cigarros e armas.

Na abordagem, o caminhoneiro tentou fechar a viatura e entrou em uma estrada de terra, onde acabou tombando. Ao sair do caminhão, o suspeito estaria empunhando um revólver calibre 32, momento em que foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados pela polícia.

Ele chegou a ser socorrido pela equipe médica da Econorte, mas morreu dentro da ambulância. A arma apreendida com o suspeito é um revólver calibre 32. O homem identificado como Cristiano Santos era morador do Jardim Ecoville em Cambé.