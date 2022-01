Novas Regras para Aposentadoria em 2022

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Por Dra Jéssica Galvani.

Como muitos já sabem, a reforma da Previdência estabeleceu mudanças significativas nos benefícios do INSS, principalmente no benefício de Aposentadoria.

Para esse benefício, a lei determina que o segurado alcance uma idade mínima para pedir a aposentadoria (62 anos para mulheres e 65 anos para homens), não sendo mais possível aposentar somente pelo tempo de contribuição.

No entanto, para aqueles que estão próximos de se aposentar, a reforma estabeleceu uma regra de transição, que corresponde a um período de adaptação que permite que o benefício seja concedido antes.

São 05 tipos de regra de transição, sendo que 03 delas estão valendo desde 1º de janeiro.

Veja abaixo o que muda:

APOSENTADORIA POR IDADE

MULHERES precisam ter 61 anos e 06 meses de idade a partir de 01/01/2022 e 15 anos de contribuição/carência.

Já para os HOMENS, nada muda em 2022 para aposentadoria por idade, mantendo a regra de 65 anos de idade e 15 anos de contribuição/carência.

** a idade mínima da mulher aumenta em 6 meses a cada ano, até alcançar 62 anos em 2023.

APOSENTADORIA POR PONTOS

MULHERES precisam somar 89 pontos, tendo no mínimo 30 anos de contribuição. (Ou seja, a soma da idade mais o tempo de contribuição precisam resultar em 89. Exemplo: Maria possui 59 anos de idade e 30 anos de contribuição = 89 pontos).

HOMENS precisam somar 99 pontos, tendo no mínimo 35 anos de contribuição. (Ou seja, a soma da idade mais o tempo de contribuição precisam resultar em 89. Exemplo: José possui 64 anos de idade e 35 anos de contribuição = 99 pontos).

** a pontuação mínima aumenta 1 ponto a cada ano, até 100 pontos para mulheres e 105 pontos para homens.

APOSENTADORIA COM IDADE MÍNIMA PROGRESSIVA

MULHERES precisam ter 57 anos e 06 meses e 30 anos de contribuição.

HOMENS precisam ter 62 anos e 06 meses e 35 anos de contribuição.

** A idade mínima nessa regra aumenta 6 meses a cada ano até chegar a 62 anos para mulheres em 2031, e 65 anos para homens em 2027.

“Mas Dr.ª, e se eu não fizer o pedido da Aposentadoria neste ano?”

Se o segurado que atingir os requisitos para a aposentadoria pelas regras de transição, mesmo não fazendo o pedido no INSS, ainda assim será possível se aposentar. É o que chamamos de direito adquirido.

Mas vale ressaltar que em caso de não solicitação da Aposentadoria, o segurado apenas receberá a partir da data do requerimento administrativo, e não da data em que completou os requisitos para esse benefício.

