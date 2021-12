O Boticário inaugura quiosques no atacadista Muffato em Cambé e Arapongas

Modelo se destaca por oferecer aos clientes as principais linhas e produtos da marca em regiões que não contam com lojas próximas

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Para garantir comodidade aos clientes da região metropolitana de Londrina, no Paraná, O Boticário inaugura em dezembro dois quiosques na rede atacadista Muffato. O primeiro inaugurou nesta terça-feira (7), no Max Atacadista, em Arapongas. Na quinta-feira (09), a marca abre novo quiosque junto a inauguração do Max Atacadista em Cambé, no bairro Jardim Santo Amaro, uma área comercial importante para atender aos moradores afastados do centro.

Os dois novos pontos fazem parte da expansão da rede de quiosques do Boticário, um modelo desenvolvido para conectar o cliente com a marca, com módulos dispostos de forma livre para que o cliente se sinta convidado a percorrer e sentir os produtos. Versáteis e sofisticados, os espaços valorizam a exposição do mix e proporcionam uma experiência única de beleza ao consumidor.

Nos quiosques, o cliente encontra os principais produtos e linhas de perfumaria, cuidados para o corpo, maquiagem e linha infantil, incluindo kits promocionais e festivos. O espaço de presentes exclusivo permite ao cliente encontrar novidades e os produtos ideais para ocasiões especiais, como as diversas opções já disponíveis para o Natal. Opções de maquiagem também ficam expostas em área exclusiva, que, mesmo com tamanho reduzido, possibilita ao cliente a experimentação com todos os cuidados necessários.

As cestinhas de promoção destacam os produtos com melhores condições de compra do período. Ainda, a urna do Boti Recicla – o maior programa de reciclagem em pontos de coleta do país – convida o cliente a trazer embalagens de produtos Boti ou não, para o descarte correto, incentivando a busca por um mundo melhor.

ENDEREÇOS:



Max Atacadista ARAPONGAS

R. Tinguaçu, 38, Espaço 2 – Vila Industrial

Horário de funcionamento: Seg-sáb: 9h-21h / Dom e feriados: 9h-15h

Max Atacadista CAMBÉ

Av. Gabriel Freceiro de Miranda, 1494 – Espaço 1- Jardim Santo Amaro

Horário de funcionamento: Seg-sáb: 9h-21h / Dom e feriados: 9h-15h

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do país; com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Eleita a marca mais lembrada em Diversidade e Inclusão** e comprometida com a beleza das pessoas e do planeta, o Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos, para torná-los cada vez mais sustentáveis.