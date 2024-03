0:00

Em uma ação de patrulhamento realizada pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), 2° CRPM, 11⁰ CIPM, na manhã do dia 11 de março de 2024, um homem foi preso por tráfico de drogas no Jardim Tupi, em Cambé, Paraná. A operação ocorreu por volta das 10h00 na Rua Tinguis, local já conhecido pelas autoridades por ser um ponto de esconderijo de drogas para comércio na região.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um indivíduo saindo de maneira furtiva de um lote vazio. Ao abordá-lo, foram encontradas três pedras de substância análoga ao crack em seu bolso. O suspeito, que já possuía passagem anterior pelo crime de tráfico, demonstrou nervosismo ao ser questionado sobre a origem da droga e não identificou o vendedor.

Com o apoio da equipe Choque Canil, o cão K9 Hambal auxiliou na busca pelo terreno, resultando na localização de mais 18 pedras de crack escondidas em uma moita de mato, totalizando 21 pedras apreendidas. É importante destacar que o local da ocorrência está situado próximo a um CMEI (Antônio de Oliveira Geraldo), aumentando a gravidade da situação.

Diante dos fatos e das substâncias encontradas tanto no terreno quanto em posse do cidadão, o homem foi informado de seus direitos constitucionais e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos à autoridade competente.

A ação policial reforça o compromisso da PMPR em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da comunidade, especialmente em áreas próximas a instituições educacionais.