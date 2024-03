Sinistro na PR-862 em Ibiporã Não Deixa Feridos

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na manhã de 11 de março de 2024, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) atendeu a um sinistro do tipo abalroamento lateral no Km 12 + 500 metros da Rodovia Estadual PR 862, localizada no município de Ibiporã. O incidente, registrado às 10:00h, envolveu dois veículos, um CHEV/ONIX com placas de Juara-MT e uma I/MBENZ SPRINTER com placas de Ibiporã-PR.

De acordo com a declaração dos condutores e informações colhidas pela equipe da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária de Londrina, ambos os veículos transitavam pela rodovia no sentido Ibiporã a Londrina quando ocorreu o sinistro. O condutor do CHEV/ONIX, D.V., de 68 anos, e o condutor da SPRINTER, A.B.F.N., de 31 anos, não sofreram ferimentos.

Os testes de etilômetro realizados em ambos os motoristas indicaram 0,00 mg/l, eliminando a possibilidade de influência de álcool no evento. Os veículos foram liberados no local, uma vez que não houve necessidade de retenção.

O tempo bom e a pista dupla, com sinalização para a velocidade de 100 Km/h, sugerem que as condições da via não contribuíram para o incidente. A Polícia Rodoviária informou que o abalroamento lateral é um tipo de sinistro que ocorre quando um veículo colide com a lateral de outro veículo, o que requer uma investigação detalhada das circunstâncias.

A PMPR ressalta a importância do respeito aos limites de velocidade e da condução defensiva como medidas preventivas contra acidentes. A ocorrência foi tratada prontamente, garantindo a segurança no trânsito e a rápida liberação da via para os demais usuários.