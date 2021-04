OPERAÇÃO VISTORIA – Polícia Militar apreende e notifica motos irregulares na Zona Norte de Londrina

As ações se desencadearam na área de responsabilidade da 4 CIPM e foram notificadas e apreendidas 10 (dez) motocicletas.

Nesta tarde de sábado 24 de abril de 2021 em Londrina, foram realizadas ações descentralizadas de fiscalização de trânsito em toda a Zona Norte com foco nas motocicletas alteradas (fruto de ilícito e/ou poluição sonora ou pendências administrativas das motos ou dos condutores).

As ações se desencadearam na área de responsabilidade da 4 CIPM e foram notificadas e apreendidas 10 (dez) motocicletas. As equipes envolvidas foram da Rádio Patrulha, em cumprimento a Ordem de Serviço do Comandante da 4ª Companhia Independente da PMPR.