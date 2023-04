PADO leva novidades para Feicon 2023

De 11 a 14 de abril, a PADO participa de mais uma edição da Feicon 2023, principal evento de negócios, relacionamento e inspiração da construção civil e arquitetura do Brasil e América Latina, realizado na cidade de São Paulo.

“Trata-se de uma importante feira do segmento, e a PADO estará presente novamente para fortalecer o posicionamento da marca, ativar sua rede de relacionamento e gerar negócios. Vamos com o nosso time comercial completo para receber clientes e parceiros de todo o Brasil. Expectativa é a melhor possível”, reforça o diretor comercial da PADO, Luccas Pacheco.

Nesta edição de 2023, a PADO estará instalada em um stand de mais de 300 metros quadrados, com portfólio completo com destaque para cadeados, produtos de acessibilidade, a Máquina 70 e toda a linha de fechaduras digitais.

Acessibilidade

Dentre os produtos do portfólio da PADO, o destaque fica por conta da maçaneta de acessibilidade, totalmente desenvolvida dentro das especificações da Norma ABNT NBR 9050:2015. Os kits estão disponíveis para portas externas, internas e banheiros, tanto no modelo trinco tradicional quanto no trinco rolete. São maçanetas indicadas para o acionamento feito com o mínimo esforço. Da mesma forma, a tranqueta do banheiro possui tamanho e formato adequados para facilitar o acionamento.

Outro destaque são as fechaduras 70mm, desenvolvidas dentro do mais alto grau de segurança, apresentadas nas versões trinco tradicional para portas externas, internas e de banheiros; e na versão de rolete para portas externas e de banheiros. A máquina 70 mm conta com uma mola reforçada garantindo maior robustez e firmeza no acionamento, e funciona para maçanetas PADO e para o kit acessibilidade.

Fechaduras digitais

A PADO também levará para a Feicon, a sua nova linha de fechaduras digitais, a primeira na categoria produzida no Brasil, fruto de amplo estudo e pesquisa para o uso baseado na eficiência e simplicidade. Com linhas sóbrias e minimalistas, a nova linha de fechaduras digitais reúne o conceito de desenho de produtos com mecânica, inovação e tecnologia. Este lançamento vem com duas opções de cores – cromo acetinado e grafite polido -, resistente a água e pó, com produção e design totalmente concebidos em solo brasileiro.

Liderança em cadeados

Com 74% de market share, a PADO é sinônimo de cadeado no Brasil, e leva para a Feicon todas as soluções em segurança. “Apresentaremos diversos modelos de cadeados como o TSA Executive ideal para malas de viagem, cadeados coloridos, de haste longa, ou seja, mais 200 modelos especiais com várias configurações, inclusive na linha bike”, ressalta.

Sobre a PADO

Líder nacional em cadeados e fechaduras, a PADO faz parte do cotidiano dos consumidores brasileiros há 87 anos. Está instalada há 26 anos na cidade de Cambé (Norte do Paraná) com avançados equipamentos e modernos sistemas de produção. Referência em design e como provedora de segurança, produz cadeados, fechaduras, fechaduras digitais, ferragens e acessórios lançando, anualmente, novidades em acabamentos e tecnologias em todas as linhas de produtos. Além de todos os estados brasileiros, os produtos PADO estão presentes também em vários países. O maior compromisso da PADO com o mercado é garantir a satisfação de seus clientes, por meio da qualidade de seus produtos e pelo amplo serviço de assistência ao cliente.