A importância da podologia na saúde dos seus pés

Você já parou para pensar na importância dos seus pés? Eles são a base do nosso corpo e estão constantemente em contato com o chão. No entanto, muitas vezes, acabamos nos esquecendo de cuidar deles corretamente. É aí que entra a podologia, uma especialidade que cuida da saúde dos pés.

Segundo a podóloga Jucélia Rodrigues, da Clínica de Podologia Cambé, ir a um consultório de podologia não é apenas uma questão estética, mas também de saúde. “Os pés são a base de sustentação do nosso corpo, e é importante cuidar deles para evitar dores, incômodos e até problemas mais graves”, afirma Jucélia.

Entre os problemas mais comuns que podem ser tratados pela podologia estão as unhas encravadas, calos, calosidades, micoses e fissuras nos pés. Além disso, o podólogo pode orientar quanto à escolha correta de calçados, que devem ser confortáveis e adequados para o tipo de atividade física que você pratica.

Mas não é só quem já apresenta algum problema nos pés que deve procurar um podólogo. Jucélia destaca que é importante fazer visitas regulares ao especialista para prevenir problemas e manter a saúde dos pés em dia. “A podologia ajuda a evitar doenças nos pés, que podem afetar todo o corpo”, explica.

Por isso, se você ainda não se preocupou em cuidar dos seus pés, é hora de mudar esse hábito. Agende uma consulta com um podólogo de confiança e garanta a saúde dos seus pés.