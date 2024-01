Pedestres, Motociclistas e Ciclistas Representam 40% das Mortes em Rodovias Federais do Paraná em 2023

📲 Siga o Portal Cambé no Instagram: @portalcambe

📲 Participe do nosso grupo no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K6R666pxmUqLtqZ1uRcWiU

📲 Quer anunciar no Portal Cambé, entre em contato com nosso departamento comercial: *Contato: - (43) 9.9954-5270