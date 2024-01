Polícia Militar Recupera Motocicleta Furtada em Cambé

0:00

Cambé, 23 de Janeiro de 2024 – Uma ação bem-sucedida da Polícia Militar do Paraná, através da equipe RPA comandada pelo CB Borsari e SD Da Silveira, resultou na recuperação de uma motocicleta furtada. O veículo foi encontrado no Jardim São Paulo, em Cambé, após uma denúncia da população local.

O fato ocorreu na manhã desta terça-feira, às 07h05. A motocicleta, que estava em estado de abandono, foi identificada como a mesma que havia sido furtada no dia 15 de janeiro de 2023, no Jardim Tupi. Graças à rápida ação da equipe de Rádio Patrulha, a motocicleta agora está na delegacia de Cambé, onde serão tomadas as medidas necessárias para sua devolução ao proprietário legítimo.

Este evento destaca a importância da colaboração entre a polícia e a comunidade para a segurança pública. O esforço conjunto permitiu não apenas a recuperação da propriedade furtada, mas também reforça o compromisso da Polícia Militar do Paraná em proteger e servir aos cidadãos de Cambé