O Pix Parcelado é uma das novidades mais aguardadas pelos usuários do sistema de transferências gratuitas do Banco Central (BC). Com a possibilidade de parcelamento das compras, essa funcionalidade deve desbancar ainda mais o uso do cartão de crédito.

O Pix Parcelado funciona de maneira similar ao cartão de crédito, permitindo a compra de produtos e serviços em parcelas que são debitadas posteriormente na conta do cliente para pagamento. No entanto, o total é recebido instantaneamente na conta de quem está vendendo o serviço/produto. É possível escolher a data do vencimento e a quantidade de parcelas desejadas, tornando o pagamento mais facilitado para quem compra.

Apesar de ser uma modalidade do Pix, o Pix Parcelado pode ter algumas exigências para uso dependendo do banco e inclusive ter custos, como a cobrança de juros caso o acerto não seja feito dentro do prazo estipulado. As taxas também variam conforme a instituição financeira.

Atualmente, alguns dos bancos que oferecem o Pix Parcelado são Bradesco, Itaú, Santander, Mercado Pago, Digio (banco digital do Bradesco), PicPay e Nubank. Cada banco possui regras específicas para a realização do Pix Parcelado, e pode ser mais vantajoso em uma ou outra instituição.

Por exemplo, no Santander, é possível fazer o parcelamento do pagamento entre duas e 24 vezes, com o valor mínimo para contratação de R$ 100. Já no Mercado Pago, a operação é feita através de QR Code e utiliza o crédito que está disponível na conta do cliente, com o valor mínimo para a contratação de R$ 15.

No Bradesco, os juros começam em 2,36% ao mês, e o parcelamento pode ser de até 60 vezes, dependendo do perfil do cliente e característica da operação, com o ticket médio do recurso no banco sendo de R$ 200. O Itaú, por sua vez, é o banco que oferece maior prazo para parcelamento para aqueles que já são clientes do banco, com oferta do Pix Parcelado em até 72 vezes, a partir de transferências no valor de R$80, sendo necessário ter o perfil pré-aprovado. As taxas ofertadas dependem do número de parcelas e tem valores competitivos com o mercado. A funcionalidade estará disponível para todos os clientes pessoa física até o final de abril.

A Caixa Econômica e o Banco do Brasil ainda avaliam a oferta do Pix Parcelado. Antes de usar e contratar a funcionalidade, é importante verificar as regras específicas de cada banco para ter certeza de qual é a melhor opção para o seu perfil e necessidades.

Notícias Contábeis