PM prende homem com mandado de prisão e mulher por tráfico de drogas em Londrina

Policiais em patrulhamento pelo Bairro Ernani Moura Lima na noite deste domingo (07/06), por volta das 19h40, pela Rua Luzia Antonio Bretas em Londrina, visualizaram um veículo VW/Gol, no qual a placa conferia com a de um veículo, que segundo informações repassadas pela Central de Operações é suspeito de realizar o tráfico de drogas na região.

Realizada a abordagem, sendo que no interior encontravam-se o casal e uma criança de 5 anos. Com o homem de 30 anos nada de ilícito foi encontrado, já com a mulher de 24 anos foi localizado a quantia R$ 440,00 em dinheiro trocado e 24 pedras de crack.

Em verificação junto ao sistema foi constatado em desfavor do detido um mandado de prisão em aberto. A criança foi entregue ao avô que compareceu no local e o casal foi encaminhado a Delegacia para as providências adequadas.

