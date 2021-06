UEL retoma atividades nesta segunda-feira

A proibição da entrada de pessoas e veículos no Campus Universitário entre 20 horas e 5 horas da manhã, com acesso somente pela entrada da Avenida Castelo Branco continuou controlada no período e permanece após a retomada das atividades.

A UEL, Universidade Estadual de Londrina, retoma as atividades acadêmicas e administrativas nesta segunda-feira (07). As aulas e o atendimento administrativo foram suspensos na quinta e sexta-feira (dias 3 e 4) por conta do feriado nacional de Corpus Christi. Neste período foram mantidas somente as atividades consideradas essenciais como o plantão 24 horas do Hospital Veterinário (HV) e da Divisão de Segurança da Prefeitura do Campus Universitário (PCU).

A ação faz parte da ampliação das medidas restritivas de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.

Tarobá News