Polícia Civil do Paraná, delegacia de Cambé avança na investigação do assassinato de “Banha”

Na manhã da última terça-feira, dia 19 de dezembro, a equipe de investigadores da Polícia Civil do Paraná, através da delegacia de Cambé, deflagrou uma operação com o objetivo de esclarecer o assassinato de Paulo Henrique Manuel Leite da Silva, mais conhecido como “Banha”.

Local do assassinato de Paulo Henrique Manuel Leite da Silva, mais conhecido como “Banha

A ação resultou na prisão de uma pessoa que foi conduzida para Delegacia de Cambé para prestar esclarecimentos sobre a munição apreendida e foi solta após o pagamento da fiança. Além da prisão, as autoridades apreenderam uma arma de fogo e uma quantidade considerável de munições durante as diligências.

O assassinato de Paulo Henrique Manuel Leite da Silva, cujo apelido era “Banha”, mobilizou os esforços dos investigadores, culminando na operação realizada nesta terça-feira. O foco da ação policial foi avançar nas investigações para elucidar os detalhes desse crime.

As autoridades prosseguem com as investigações para identificar os responsáveis pelo assassinato de Paulo Henrique Manuel Leite da Silva, ressaltando a importância da colaboração da população para o êxito das diligências.

