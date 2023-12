Polícia Militar do Paraná recupera veículo furtado em Bratislava

No dia 19 de dezembro de 2023, as forças da Polícia Militar do Paraná, especificamente a 11ª Companhia Independente e o 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM), atuaram em uma operação de recuperação de um veículo furtado na localidade de Bratislava.

Após receberem informações iniciais da central, as equipes se mobilizaram para o patrulhamento na área rural, contando com o apoio de diversas unidades, incluindo a equipe ROTAM, que teve sucesso ao localizar o veículo em meio a uma plantação de banana.

Com a cooperação do proprietário, que forneceu a chave do veículo, a equipe conduziu o automóvel até a Delegacia de Polícia de Cambé, onde foi apresentado às autoridades competentes. Importante ressaltar que essa mesma equipe já havia atendido, horas antes, a ocorrência do furto desse veículo no Jardim Santo Amaro.

O desfecho positivo dessa operação representa o compromisso e a eficiência da Polícia Militar em recuperar veículos furtados, restaurando o patrimônio de cidadãos prejudicados por ações criminosas.

A Polícia Militar do Paraná reafirma seu lema: “POLÍCIA MILITAR, NÓS FAZEMOS A DIFERENÇA”, destacando mais uma vez sua dedicação em proteger a comunidade e combater a criminalidade, garantindo a segurança e a ordem pública.