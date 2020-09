A Polícia Civil está a procura de um grupo de rapazes que agrediram um homem na região central de Cambé no último domingo (30/08).

De acordo com as informações, por volta das 15h30, a vítima estava a pé realizando o trajeto casa / trabalho, quando foi surpreendido por um veículo de cor prata na Avenida Roberto Conceição (próximo do Super Muffato). Quatro indivíduos que estavam no interior do carro proferiram “palavrões” contra ele.

Os suspeitos evadiram-se e retornaram encontrando a vítima próximo do Ginásio João de Deus Almeida. Na ocasião, desembarcaram do veículo e o agrediram pedindo para ele tirar a camisa do time do Atlético Mineiro que estava usando. Durante a vias de fato, o rapaz conseguiu desvencilhar-se e evadir-se, mas acabou sendo abordado novamente próximo da empresa TIL TRANSPORTES, onde foi agredido novamente e também conseguiram tirar a sua camisa. Ele ficou muito ferido.

Segundo os policiais, os agressores utilizavam a camisa do Atlético Paranaense no momento das agressões. Ainda de acordo com relatos, não tem conhecimento do motivo que ocasionou a situação.

Caso alguém tenha informações do paradeiro dos indivíduos, favor entrar em contato com a polícia pelo telefone (43) 3249-8615 (whatsapp). Sua identidade será preservada.