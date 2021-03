Polícia Militar apreende carabina na Estrada da Prata em Cambé

A Polícia Militar apreendeu no início da noite desta terça-feira (09/03), por volta das 19h10, uma carabina na Estrada da Prata em Cambé.

De acordo com as informações, durante patrulhamento, uma equipe de policiais visualizaram uma motocicleta de cor escura em atitude suspeita, sem placa e com barulho alto de escapamento. Ao perceber a viatura, o motociclista acabou evadindo-se por uma estrada de terra, sentido a cidade de Bela Vista do Paraíso.

Devido ao barro, o condutor da moto não foi localizado, mas acabou abandonando uma arma de fogo calibre .556 e uma sacola contendo 6 cartuchos intactos do mesmo calibre, que estavam em uma plantação de soja.

Diante dos fatos, o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Cambé para as providências adequadas.