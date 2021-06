Polícia Militar apreende máquinas caça-niqueís na Avenida Saul Elkind em Londrina

A Polícia Militar recebeu informações anônimas nesta quinta-feira (10/06), de que no local, na altura no Conjunto José Giordano, teria máquina caça-níquel.

Feito contato com o responsável do estabelecimento comercial, e ele acompanhou as buscas no local, sendo localizado 3 máquinas caça-níqueis. No interior de umas destas máquinas foram localizadas uma cédula de R$ 50,00, uma de R$ 20,00 e uma de R$ 10,00.

Diante dos fatos, o responsável e as máquinas foram encaminhadas para o cartório da 4°CIPM para a lavratura do Termo Circunstanciado.

