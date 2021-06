Treze motos e sete carros são recolhidos pela PM e uma pessoa é presa em blitz em Cambé

A ação dá continuidade nas abordagens que fiscalizam as motos e veículos alterados, que podem ser fruto de ilícito ou que são responsáveis por poluição.

Motos e carros barulhentos e irregulares continuam no alvo da Polícia Militar. Nesta quinta-feira (10), 13 motocicletas, sete carros e uma CNH foram apreendidos em Cambé durante a Operação Blitz. Segundo informações, uma pessoa foi presa por estar com mandado de prisão em aberto.

De acordo com a PM, a ação dá continuidade nas abordagens que fiscalizam as motos e veículos alterados, que podem ser fruto de ilícito ou que são responsáveis por poluição. Houve também a busca por motos com pendências administrativas ou condutores sem CNH.

As ações ocorreram entre as 13h e 19h. Ao todo, 183 pessoas, 52 carros e 115 motos foram abordados. A localização do ponto de bloqueio não foi divulgada.

Tarobá News