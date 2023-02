A Polícia Militar do 30º BPM e o Portal Cambé lamentam profundamente a perda do Cabo Cícero dos Santos que era aposentado, e faleceu no último sábado (11/02) em Alvorada do Sul de infarto, enquanto pescava. O militar, que dedicou grande parte de sua vida ao serviço policial, deixou sua marca na sociedade norte-paranaense. Aos 72 anos, o Cabo Cícero lutava contra um câncer, mas seu amor pela corporação nunca diminuíram.

Lotado no 30º Batalhão da Polícia Militar, sua atuação sempre foi marcada pela coragem, integridade e comprometimento com a proteção do cidadão.

Nesta segunda-feira (13/02), a cidade de Bela Vista do Paraíso se despediu do Cabo Cícero com honras militares. Na Capela Mortuária São João Batista, onde seu corpo foi velado, familiares, amigos e colegas de profissão se reuniram para prestar suas últimas homenagens.

Durante o cortejo fúnebre, a homenagem ao militar foi em forma de música e tiros. Um PM, integrante do Corpo Musical da Corporação, tocou seu saxofone em uma emocionante apresentação que ressoou para aqueles que ali estavam. O adeus ao Cabo Cícero foi marcado pela comoção e saudade que seu legado deixará para sempre na comunidade que ele dedicou sua vida a proteger.