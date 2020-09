A Polícia Militar prendeu um rapaz de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (23/09), por volta das 14h25, no Jardim Tupi em Cambé.

De acordo com as informações, a equipe ROTAM dos Soldados Zanini e Cassio sob o comando do Sargento Carlos estavam em patrulhamento quando visualizaram um indivíduo em atitude suspeita na Rua Parecis esquina com a Rua Cames. O rapaz, que já tem passagem por tráfico de drogas e por furto, acabou sendo abordado.

Durante a revista pessoal, foi encontrado com o mesmo 1 porção de maconha. Ainda em diligências, na mesma rua, foram localizadas 26 pedras de crack. Já na sua residência, na Rua Abílio Lini, foram encontradas maconha e 1 balança de precisão e ao lado de sua casa, em um terreno, 10 pés de maconha e 26 pedras de crack.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao rapaz e encaminhado juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos cabíveis.