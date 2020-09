A equipe ROTAM da Polícia Militar composta pelos Soldados Foglie e Dubas sob o comando do Soldado Mendes, aceitaram o convite para realizar o sonho do pequeno Carlos Alexandre Souza Bernardo que completou 8 anos no dia 12/09/2020.

A mãe do garoto, Dilma dos Santos Souza de 43 anos e a tia, Cláudia Alencar, resolveram realizar o sonho de Carlos. Entraram em contato com a PM e solicitaram a presença dos tais no dia em que o menino completaria 8 anos.

A equipe foi até o local, na Rua Dalto no Jardim Ana Rosa, onde pode presenciar a alegria do aniversariante poder recepcioná-los e que um dia gostaria de conhecê-los pessoalmente.

“Ele amou a surpresa, ele sempre assistia vídeos no YouTube da polícia e pedia sempre para convidar eles no dia do seu aniversário, foi então que a gente pensou em fazer essa surpresa, ficamos muito felizes, eles foram muito atenciosos conosco por tirar um tempinho para realizar o sonho do nosso pequeno, até hoje ele agradece pela surpresa”, relatou Claudia Alencar, a tia do garoto ao Portal Cambé.

Para os policiais, essa sensação de crianças aproximaram-se deles, e verem como amigos e protetores, as forças aumentam, a coragem é incentivada.