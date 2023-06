Polícia Rodoviária Estadual do Paraná divulga balanço da Operação Corpus Christi

Durante o período de 7 a 12 de junho de 2023, a Polícia Militar Rodoviária Estadual do Paraná realizou a Operação Corpus Christi, com o objetivo de garantir a segurança nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado. Um relatório divulgado pela instituição apresenta os resultados obtidos durante a operação.

No que diz respeito às apreensões, houve uma diminuição significativa na apreensão de armas de fogo, com um total de 0 ocorrências registradas, representando uma queda de 100% em relação ao ano anterior. Já a apreensão de maconha teve uma redução de 27%, com um total de 333,043 kg apreendidos. Em relação à cocaína, não foram registradas ocorrências.

No que se refere às drogas, houve um aumento de 100% na quantidade de ocorrências registradas, totalizando 6 casos. Quanto aos veículos, foram removidos 19 veículos, representando um aumento de 36% em relação ao ano anterior. Já o número de veículos abordados teve um aumento de 39%, totalizando 3.573 abordagens. As imagens de radar apresentaram uma queda de 49%, passando de 8.907 no ano anterior para 4.519 nesse período.

No que diz respeito às infrações de trânsito, houve um aumento significativo no número de autos de infração, com um total de 5.559 registros, representando um aumento de 292% em relação ao ano anterior. Foram realizados 1.312 testes etilométricos, com um aumento de 218% em relação ao ano anterior, e foram registradas 31 notificações por embriaguez, representando um aumento de 288%.

Quanto às prisões e conduções, houve um aumento de 67% no número de prisões por embriaguez ao volante, com um total de 10 ocorrências. No total, foram abordadas 4.340 pessoas durante a operação, representando um aumento de 3% em relação ao ano anterior.

Em relação aos acidentes, houve um aumento de 35% na quantidade de ocorrências, com um total de 88 acidentes registrados. Infelizmente, também houve um aumento no número de mortes, com um total de 12 óbitos, representando um aumento de 9% em relação ao ano anterior. O número de feridos também apresentou um aumento de 15%, totalizando 100 pessoas feridas.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual do Paraná continua trabalhando para garantir a segurança nas rodovias estaduais, visando a preservação da vida e a redução de acidentes. A população é incentivada a respeitar as leis de trânsito e adotar comportamentos seguros ao conduzir veículos, contribuindo para um trânsito mais seguro e consciente.