Acidente na PR 445 em Londrina deixa feridos

Londrina, 11 de junho de 2023 – Um acidente de trânsito foi registrado ontem à noite na PR 445, próximo ao quilômetro 76, deixando feridos. O fato ocorreu por volta das 19h50min e mobilizou equipes de resgate e autoridades no local.

De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), um veículo VW/Gol, de placas L*** PR, colidiu na traseira de um Fiat/Toro, de placas R*** PR, que seguia à sua frente. O Gol era ocupado por três pessoas, sendo o condutor, identificado como F. S. S., de 36 anos, e dois passageiros, S. M. M., de 44 anos, e J. M. S., de 15 anos.

Os ocupantes do Gol sofreram ferimentos no acidente. F. S. S. teve ferimentos leves e foi encaminhado pelo SIATE (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência) ao Hospital Evangélico de Londrina. Já S. M. M. e J. M. S. foram levados pelo SIATE ao Hospital Universitário de Londrina para receberem atendimento médico.

O condutor do Fiat/Toro, identificado como M. C. C., de 35 anos, não sofreu ferimentos e realizou o teste do etilômetro, que resultou em 0,00 mg/L, indicando ausência de álcool no organismo.

A via no momento do acidente apresentava boas condições, com tempo bom e pista seca. A velocidade permitida no trecho é de 70 km/h. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades.