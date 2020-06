Na manhã desta quinta-feira (25), policiais militares da equipe ROTAM que atua em Cambé, estiveram na sede do 5°BPM recebendo homenagem por terem sido destaque no mês de maio. Com o objetivo de valorizar os profissionais que se destacam em suas funções, esta solenidade é realizada mensalmente. No mês de maio foram destaques os seguintes policiais:

• 3º Sarg. QPM 1-0 Antonio Carlos Azevedo

• Sd. QPM 1-0 Bruno Guimarães de Souza

• Sd. QPM 1-0 Alexandre Mandelli Neto

• Sd. QPM 1-0 Igor Fernando Esteves de Souza

Os Policiais Militares ora elogiados são dignos de reconhecimento, pois demonstraram sentimento do dever, pensamento rápido e proativo, inteligência, tecnicidade na tomada de decisões, além de extrema coragem.

O militar paranaense não deve esperar sempre situações na normalidade, a exemplo de uma simples abordagem em que o condutor obedecerá ao comando verbal da equipe e colaborará com a abordagem, mas estar preparado para toda e qualquer situação.

Se as suas ações auxiliarem o próximo de forma expressiva e trouxer benefício ao cidadão, tal atitude é louvável e especial, a exemplo desta equipe, visto que uma arma de fogo e drogas foram tiradas das ruas e um veículo roubado foi recuperado.

Comunicação Social do 5°BPM