Prefeitura de Cambé abre novo edital para concurso público; salários variam entre R$ 1.812,76 e R$ 8.103,73

A Prefeitura de Cambé publica nesta sexta-feira (19) edital para concurso público e contratação de 27 profissionais de nível médio, técnico e superior para áreas como saúde, esporte e assistência social. As inscrições ocorrem entre os dias 01/06 e 06/07. A prova será no dia 6 de agosto.

Segundo o presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público, Edirlei Carmona, ao todo serão 27 vagas para contratação, além de cadastro de reserva para novas admissões, de acordo com as necessidades do município. Os salários variam entre R$ 1.812,76 e R$ 8.103,73.

O certame será conduzido pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel), e contempla a contratação para as seguintes vagas: advogado, agente fazendário, agente social, assistente social, auxiliar em saúde bucal – PSF, biólogo, contador, dentista – PSF, educador físico do esporte, engenheiro agrônomo, engenheiro eletricista, fiscal do Procon, fiscal sanitário e técnico em saúde bucal – PSF.

Todas as informações, requisitos necessários e inscrições podem ser feitas nos sites da FAUEL (www.fauel.org.br) e no da Prefeitura (www.cambe.pr.gov.br/site/index.php/concursos-publico). A taxa de inscrição será de R$ 70 para níveis técnico e médio, e R$ 100 para nível superior.