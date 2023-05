MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Decisão esquisita em tempos estranhos

‘Diálogo de Lula com o meio empresarial está pequeno’, diz Gerdau

Desemprego aumenta em 23 das 27 unidades da Federação no 1º trimestre

Governo vai lançar títulos públicos com selo ESG

IBGE é autorizado a abrir 8.141 vagas temporárias

Estudo prevê gasolina 7,1% mais barata

Bolsa fecha em alta, no maior nível desde fevereiro

Governo vai aumentar projeção do PIB deste ano

EUA impõem novas sanções à Rússia na abertura do G-7

Desarticulação faz Lula enfrentar maior número de CPIs em início de governo

Ministério da Saúde espera em semáforo apura suspeita de gripe aviária em humanos

O GLOBO

Efeito El Nino faz economia global perder até US$ 5,7 tri

Anatel abre processo que pode cassar concessão da Oi

Relator do arcabouço vê alta de gastos de só R$ 10 bi

Para especialistas, decisão pode afastar investimentos na região

Veto do Ibama trava expansão da Petrobras no litoral norte brasileiro

Randolfe deixa a Rede após desentendimento com Marina Silva

Olho em China e Rússia: Cúpula do G7, da qual Lula participará, terá na mira as duas potências aliadas

FOLHA DE S.PAULO

Desemprego sobe em 16 unidades da Federação no 1- tri

Participação de jovens na força de trabalho cai mais desde a pandemia

Estados fazem estruturação administrativa, mas medidas são tímidas, dizem especialistas

Caixa cobra R$ 45 mil de Guimarães por iPhones supostamente destruídos

Argentina subsidia preços; nos EUA e em Portugal, vale a lei da oferta e demanda

Nova política da Petrobras afeta biocombustíveis, afirma setor

Militares querem livrar estatal da Marinha de limite da regra

Entenda a polêmica dos números do arcabouço

Relator confirma espaço extra para gasto do governo em 2024

Governo Lula faz seu 1º leilão hoje, com aeroporto de Natal

CadÚnico, base do Auxílio Brasil, tinha mais de 1 milhão de mortos em outubro de 2022 Cristiane Gercina

Planos de saúde rescindem contratos e deixam crianças sem tratamento

STF ordena que Paraná retome pensão vitalícia a governadores

Ministro algoz de ex-procurador foi alvo de delação na Lava Jato

TSE cassou Deltan com base em precedentes de casos já julgados

VALOR ECONÔMICO

Situação financeira de empresas vai piorar antes de melhorar

Além da atividade muito fraca nos mercados de capitais, crédito bancário está no menor nível da série iniciada em 2016

FMI: Reforma de tributos pode ser divisor de águas

Em entrevista ao Valor, Gita Gopinath faz uma avaliação positiva sobre o arcabouço fiscal, por considerá-lo útil para a sustentabilidade da dívida e por ajudar num ambiente de inflação alta. OPINIÃO: É bem verdade que pode ser positiva, necessária, urgente mas, pode ser oposto se no projeto da reforma não houver a imparcialidade nos ramos e atividades econômicas, que sofrem com os lobbies que bem pode ferir o ideal da proposta, de melhor se tornar pior do que se pretende ou aguardada.

Relator estuda vetar alta de impostos para cumprir meta

Deputado Cláudio Cajado rebate as projeções do mercado que o acusam de ampliar os gastos em cerca de R$ 80 bilhões nos próximos dois anos

Petrobras vai insistir sobre a Foz do Amazonas

Em comunicado ao mercado, a estatal informou que ainda não havia sido notificada pelo Ibama e acrescentou que tão logo o seja vai formular pedido de reconsideração no âmbito administrativo

Alta dos preços médios puxa rentabilidade da exportação

Margem avança na indústria de transformação e segmentos não industriais enquanto cai no setor extrativo

Projeto onera conta de luz em R$ 93 bi, dizem entidades

Iniciativa prorroga subsídio para instalação de pequena geração solar e custo recai sobre todos os consumidores

Cargill amplia investimentos em nutrição animal no país

Empresa fechou acordo para compra de indústria de ração de suínos no PR e vai construir fábrica de suplementos para bovinos em MT

Impasse sobre teto da dívida dos EUA leva tensão a mercados

Possibilidade de um default inédito do país, embora improvável, deixa investidores ansiosos por acordo que afaste incertezas

As taxas de juros atuais: estar certo ou ser feliz

Há certo preciosismo acadêmico na discussão em torno da Selic e a queda de braço parece estar passando dos limites

Pesquisa mostra que a maioria dos países do mundo adotou o IVA

Especialistas estudam reformas tributárias, em especial a da Índia, uma das mais recentes, para tentar prever o que acontecerá por aqui

‘Nunca tivemos democracia’, diz premiado escritor russo

Víktor Eroféiev, que lança “O bom Stálin”, afirma que a Rússia experimentou democracia por um brevíssimo período e que a cultura democrática não está no sangue de seu povo