Prefeitura lança o Cambé Oportuniza, maior programa de capacitação multidisciplinar da história da cidade

A Prefeitura de Cambé lançou nesta segunda-feira o maior programa de capacitação multidisciplinar da história da cidade. O Cambé Oportuniza é uma ação conjunta de várias secretarias e oferece oficinas esportivas e culturais, capacitação profissional, hidroginástica e direcionamento para programas sociais e para encaminhamento ao mercado de trabalho.

O objetivo da administração municipal é sistematizar a oferta destas atividades para todas as regiões de Cambé e com participantes de todas as faixas etárias: crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Desde 2021, as secretarias de Assistência Social e Cidadania, de Cultura, de Esportes e Lazer, de Trabalho e Profissionalização, de Saúde e do Desenvolvimento Econômico planejam em conjunto o programa. Através de processo de licitação, foram contratados oficineiros especializados em diversas áreas, em um investimento anual aproximado de R$ 1.300.000,00.

Os cursos que já vinham sendo ofertados à população pelas pastas da Cultura e do Trabalho, por exemplo, serão unificados em um mesmo programa, bem como as oficinas culturais e as escolinhas de esportes.

“Em Cambé, a gente tem como prioridade cuidar das pessoas. E a melhor forma disso é dar oportunidade a elas que desenvolvam seus talentos, suas capacidades profissionais, que vejam um horizonte em suas vidas, principalmente aqueles que mais necessitam. E no Cambé Oportuniza, vamos assistir desde as crianças até os idosos. Não vamos deixar ninguém de fora”, destacou o prefeito Conrado Scheller.

A secretária de Educação e de Cultura, Estela Camata, destacou a força-tarefa das secretarias para que este programa pudesse acontecer. “Seguindo o plano de governo do prefeito Conrado Scheller, unimos algumas secretarias com o intuito de melhor atender a população, desde a criança e o adolescente até o adulto e o idoso, em todas as regiões do município. E acreditamos que a união das secretarias nos ajuda a atingir esse objetivo”, aponta.

A secretária de Esportes e Lazer, Telma Gamba, explica que o programa é um marco histórico para o município. “O objetivo é levar oportunidades a todos os munícipes e nós como gestores conseguiremos atingir o município como um todo”, detalha.

“Esse programa é maravilhoso em dar oportunidades aos cambeenses. Estamos trazendo o serviço público para aqueles que mais precisam dele e vamos conseguir trabalhar com a família como um todo”, detalha a secretária de Assistência Social e Cidadania, Lucilene Diorio. Ela também acrescenta que o programa visa o incentivo da autonomia das famílias.

“O programa também auxilia na saúde física e mental da população”, destaca a diretora da atenção especializada, Larissa Goés Costa Basso.

Já o secretário do Trabalho e Profissionalização, José Aparecido Rolim, o Cambé Oportuniza vai ajudar na inserção dos cambeenses no mercado de trabalho. “Nós vamos capacitar as pessoas para novas profissões, para novos horizontes profissionais, além de promovermos a inserção destas pessoas no mercado de trabalho”, disse.