Prefeitura recebe doação de cerca de oito toneladas de alimentos da AgroPlay

Em um evento no Centro da Juventude, a Prefeitura de Cambé recebeu quase oito toneladas de alimentos do Instituto AgroPlay, em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Esses alimentos serão distribuídos a organizações sociais pelo Programa Cambé que Acolhe, que ajuda famílias carentes do município.

O Instituto AgroPlay, criado pela agência de músicos AgroPlay, arrecadou os alimentos, incluindo 600 cestas básicas e 2.350 kits com chocolates e um livro de histórias e artes para crianças. Esses itens serão entregues a famílias carentes. Além disso, o Instituto realizará uma ação no Campos Verdes, com doações de doces e uma festa para as crianças.

Gabriele Alessi, presidente do Instituto AgroPlay, destacou a escolha de Cambé para a ação devido à confiança no programa social da Prefeitura e à gratidão da empresa pelo apoio do município.

O prefeito Conrado Scheller enfatizou a importância da parceria com a iniciativa privada e voluntários para ajudar os necessitados. Ele agradeceu à AgroPlay e incentivou outras empresas a fazerem o mesmo.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Lucilene Diorio, explicou que o programa Cambé que Acolhe facilita a doação para as famílias que mais precisam, com a ajuda de voluntários.

Maria Inês Belason, voluntária na Acamados mais Amados, expressou sua alegria com a doação, destacando como ela ajuda a reduzir a desigualdade social e traz dignidade às famílias atendidas pela ONG.