Capotamento na PR 170 em Porecatu Deixa Três Feridos Leves

Na madrugada de 23 de março de 2024, um acidente de trânsito do tipo capotamento ocorreu na PR 170, no município de Porecatu, Paraná. O sinistro aconteceu por volta das 02h20, com o atendimento às vítimas sendo concluído às 03h00.

O veículo envolvido, um GM Astra com placas de São Matheus do Sul-PR, era o único envolvido no acidente e foi liberado no local. O condutor do carro não foi identificado.

Três passageiros do veículo, C.E.S.B, de 18 anos, G.H.C., de 19 anos, e B.H.O.S, de 27 anos, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital municipal de Porecatu para receber atendimento médico.

De acordo com as informações coletadas no local, o veículo trafegava pela PR 170, no sentido Florestópolis a Porecatu, e ao atingir o quilômetro 13 + 200 metros, o condutor perdeu o controle do veículo, resultando em um capotamento.

O trecho da rodovia onde ocorreu o acidente é de pista simples, em linha reta, com faixa contínua, e a velocidade permitida para a via é de 60 km/h. No momento do sinistro, o tempo estava nublado. Não foi realizado o teste etilométrico.

As autoridades de trânsito continuam investigando as causas do acidente para determinar as circunstâncias exatas do capotamento.