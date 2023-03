PRF apreende veículo com cigarros contrabandeados do Paraguai em Ribeirão do Pinhal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta terça-feira, um veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai na cidade de Ribeirão do Pinhal, no Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 5:30h da manhã, depois de cerca de 20 km de acompanhamento tático.

O veículo em questão era um Peugeot 408 Allure, cujo condutor abandonou o carro em uma área próxima a uma mata, após perceber que estava sendo perseguido pela PRF. Apesar das buscas realizadas pelos policiais, o condutor não foi encontrado até o momento.

A apreensão dos cigarros foi possível graças à atuação da PRF que conseguiu interceptar o veículo. Com a ajuda de um trator, o veículo foi removido do local e encaminhado à Receita Federal de Londrina.

O contrabando de cigarros é um crime grave e que traz prejuízos para a saúde pública e para a economia do país. Além disso, a ação de contrabandistas nas fronteiras brasileiras é um problema recorrente que exige a atuação constante das autoridades competentes. A PRF, por sua vez, tem intensificado suas ações de fiscalização para combater o crime e garantir a segurança nas rodovias do país.

Em conclusão, a apreensão do veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai pela PRF é mais um exemplo da importância das ações de fiscalização e combate ao contrabando nas fronteiras brasileiras. A atuação das autoridades é fundamental para garantir a segurança e a saúde pública, além de combater o crime organizado.