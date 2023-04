PRFs salvam bebê de 6 meses em Apucarana durante viagem pela BR-376.

Na madrugada desta terça-feira (06), policiais rodoviários federais (PRFs) realizaram um ato heroico ao salvarem uma bebê de apenas 6 meses de vida. A família, que é de Curitiba, estava viajando pela BR-376 quando a menina parou de respirar após a mãe tentar dar mamadeira a ela.

Com a situação crítica, a mãe realizou os primeiros socorros enquanto o pai dirigia em busca de ajuda. Foi então que a família chegou à Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Apucarana/PR. Os policiais, ao perceberem que a bebê estava com a língua enrolada, iniciaram os procedimentos de salvamento enquanto aguardavam a chegada do Samu.

Com as técnicas adequadas, os PRFs conseguiram fazer com que a criança voltasse a respirar e, em seguida, a bebê foi encaminhada ao hospital para uma avaliação médica. A família, muito grata pela atuação dos policiais, é de Mandaguaçu e estava a caminho deste destino quando ocorreu o incidente.

Confira abaixo o relato do pai do bebe