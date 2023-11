Procon de Cambé alerta consumidores para fraudes e golpes durante a Black Friday

Novembro é mês de Black Friday, data conhecida por marcar o início das compras natalinas com preços mais acessíveis e algumas promoções. No entanto, esse também é o período de mais fraudes, golpes e reclamações no órgão de Proteção e Defesa ao Consumidor durante o ano. Com isso, o diretor do Procon em Cambé, Willian Train, orienta os consumidores a tomarem alguns cuidados para que o momento de felicidade de uma compra não se transforme em uma grande dor de cabeça e prejuízo financeiro.

Inicialmente, o diretor explica que o consumidor precisa fazer uma reflexão sobre a real necessidade em adquirir algum produto nessa edição da Black Friday. Isso ajuda a evitar compras compulsivas ou que podem comprometer o orçamento financeiro. Ainda em relação aos preços, também é importante fazer uma pesquisa antecipada sobre o valor do produto que pretende adquirir para comparar se realmente existe um desconto significativo na venda.

“Caso o consumidor opte por realizar compras na internet, deve verificar se os sites são confiáveis. Uma maneira de se assegurar sobre isso é acessar o site Reclame Aqui e ver o comentário de outros consumidores sobre a loja. Também dê preferência a sites já conhecidos; evite clicar em links suspeitos e desconfie sempre de links enviados por mensagens ou redes sociais; certifique-se de realizar compras em sites de ambientes seguros; use cartões virtuais nas compras online; observe se o endereço possui um cadeado na barra de navegação, e se no link começa com https”, explicou Train.

Outra dica é que para compras online, o consumidor tem um prazo legal, dentro do Código de Defesa do Consumidor, de sete dias para se arrepender e devolver a mercadoria, até com restituição de algum valor já pago. Nos casos de compras presenciais não existe o prazo de arrependimento, sendo necessária a combinação com o vendedor sobre possíveis trocas em casos de produtos que não serviram, cor e outros exemplos.

Também é ideal, conforme as dicas do Procon, desconfiar de promoções mirabolantes com preços muito menores do que o valor real do produto. O diretor diz que não existe produto que o preço normal é um valor, e de repente você vê uma promoção com outro valor em torno de 20% apenas do real.

“Ainda é essencial observar outros pontos como pagamentos com Pix, que devem ser feitas sempre dentro do ambiente da loja virtual. Caso a loja forneça um QR Code para pagamento, confira com atenção todos os dados do pagamento antes da conclusão. Do mesmo modo, nunca use um computador público ou de um estranho para efetuar compras e colocar seus dados bancários. E se a compra for presencial, sempre confira o valor na máquina do cartão antes de digitar sua senha, verifique ainda se o cartão devolvido após o pagamento é realmente o seu”, concluiu o diretor.

Caso o consumidor achar que caiu em algum golpe, deve procurar imediatamente o Procon de Cambé, que fica na Rua Pará, 126. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h, sempre com agendamento de horário. O atendimento pelo telefone é no 3174-2851. As reclamações poderão ser registradas também pelo e-mail cambepr@procon.pr.gov.br.