Inauguração do PAV da Receita Federal em Cambé: Facilitando o Acesso aos Serviços Tributários

Cambé está prestes a dar um salto significativo em sua infraestrutura de serviços fiscais com a chegada do Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal. Esta iniciativa é fruto de uma colaboração técnica entre a Prefeitura Municipal, a Secretaria do Trabalho (SINE) e a Receita Federal, visando proporcionar uma acessibilidade mais direta e simplificada aos serviços oferecidos pelo órgão.

A expectativa é que esse novo espaço atenda às necessidades dos cidadãos, facilitando processos como o cadastro de CPF, CNPJ, imóveis rurais, obras e CAEPF. Além disso, a emissão de documentos de arrecadação, como DARF, GPS e DAS, será parte integrante dos serviços disponibilizados. Com um total de 18 serviços oferecidos, o PAV promete ser uma solução abrangente para os contribuintes da região.

A localização estratégica do atendimento, situado na Agência do Trabalhador de Cambé, na Av. Inglaterra, 774 – Centro, oferece comodidade e proximidade para os interessados. A partir do dia 24 de novembro de 2023, o Ponto de Atendimento Virtual estará à disposição, pronto para receber os cidadãos que buscam resolver suas pendências fiscais ou acessar serviços diversos oferecidos pela Receita Federal.

O Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal promete ser um marco para a cidade de Cambé, abrindo portas para uma relação mais direta entre os contribuintes e os serviços fiscais, promovendo assim uma experiência mais fluida e eficiente para todos os envolvidos.