Um acidente de trânsito foi registrado no início da madrugada desta quinta-feira (01/10), por volta das 00h40, na Rua Gabriel de Lara esquina com a Rua Presidente Epitácio Pessoa no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé.

De acordo com as informações, D.V. de 20 anos estava em uma motocicleta HONDA/CB 500F de cor vermelha quando acabou sendo atingido por um veículo FIAT/PALIO ELX FLEX de cor cinza, que segundo testemunhas, o carro teria invadido o sinal vermelho.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados moderados, foi atendido pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, ele passa bem.