Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (01/10), por volta das 9h35, na Rua Rio Tocantins no Jardim Santo Amaro em Cambé.

De acordo com as informações, G. R. D. S. de 83 anos andava com uma bengala atrás de um caminhão de lixo e ao tentar atravessar a rua foi surpreendido pelo caminhão FORD/CARGO 1723 B de cor branco, que dava marcha ré, e acabou sendo atropelado. O condutor do veículo relatou que não percebeu a vítima atrás do caminhão.



Os Socorristas do Siate realizaram o atendimentos ao senhor, que apresentou esmagamento por várias partes do corpo. Os socorristas tentaram reanimar a vítima, mas infelizmente ele não resistiu e veio a óbito no local.

O corpo do idoso foi encaminhado Instituto Médico Legal de Londrina.