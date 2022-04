Recebi um atestado de afastamento por período superior a 15 dias, como fica o recebimento do meu salário nesse período?

É direito do trabalhador obter afastamento de seu trabalho para que possa tratar de questões de saúde, entretanto, muitos não sabem como fica o recebimento do seu salário durante este período em que estiver afastado.

Importante ressaltar que o responsável pelo pagamento do salário referente aos primeiros 15 dias de afastamento é o empregador, sendo que, após o término desse prazo, a responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos a título de verba salarial transfere-se ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), devendo o trabalhador realizar perícia médica que será agendada pelo próprio INSS.

O agendamento da perícia ocorre de forma gratuita, podendo ser feito por meio de atendimento pelo telefone 135, ou, ainda, outra possibilidade seria o agendamento pela internet.

Nesse caso, é necessário fazer um login no site de nome “Meu INSS” e, após o cadastro, clicar em agendamento de perícia.

Posteriormente, o trabalhador deve escolher entre as opções “perícia inicial” caso esta seja a primeira que esteja realizando, ou, “perícia de prorrogação”, caso já esteja recebendo o benefício, mas haja necessidade de prorrogá-lo.

Passo seguinte é seguir as orientações que aparecem na tela do próprio sistema e informar os dados para realizar a conclusão do pedido.

Por fim, existe ainda a possibilidade de agendar a perícia presencialmente, entretanto, levando-se em consideração o período de pandemia e as possibilidades de realização desse ato de forma online ou por telefone, é valido tentar resolver a situação sem nem mesmo precisar sair de casa.

Caroline Fernandes Dias, Advogada.