Espetáculo “A Paixão de Cristo” volta após dois anos da pandemia em Londrina

Depois de dois anos por conta da pandemia, Londrina volta a realizar o tradicional espetáculo A Paixão de Cristo, com mais de 44 anos de apresentações no município. Os ensaios iniciaram no último sábado (26) no Centro Social Urbano (CSU), localizado na rua Atílio Scudeler na Vila Portuguesa. A apresentação está confirmada para o dia 15 de abril, aberto para todo o público em geral, já que o Estado liberou a não utilização das máscaras através do Decreto 10.596/2022.

O grupo Teatro da Paz é responsável pela montagem do espetáculo, que conta com 300 a 500 atores. O espetáculo retrata desde o nascimento de Jesus, intrigas de Caifás, dúvidas de Pilatos, cura do cego, prisão de Jesus no Jardim das Oliveiras, até a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O coordenador-geral, Ricardo Leal Borges, contou que entre os atores, não há só católicos, mas pessoas de diferentes religiões.

“Estamos alegres por termos sido contemplado com o PROMIC – Programa de Incentivo à Cultura, mas temos algumas necessidades para que o evento saia perfeito. Portanto, pedimos ajuda a comunidade Londrinense. Uma coisa que demanda muito dinheiro é a questão do cenário, e nós vamos fazer uma live. Para isso também vamos precisar de cadeiras, 5 mil no mínimo. Quem puder e quiser nos ajudar, que venha”, disse o organizador Ricardo Leal ao Portal Cambé.

O grupo vai utilizar o recurso do Promic para a apresentação. Foram contemplados com R$ 40 mil, mas o valor é insuficiente. Segundo os organizadores, para compor os cenários e também conseguir os equipamentos para a transmissão ao vivo, seriam necessários R$ 80 mil, por isso, eles pedem doações.

O espetáculo “Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus”, é coordenado pela Paróquia Nossa Senhora da Paz. A primeira apresentação teatral da Paixão de Cristo foi realizada em 1978.