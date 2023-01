Moradores da região do Jardim Santo Amaro, atenção! Nos próximos dias, alguns trechos de ruas do bairro vão ser interditados, mas não precisa se preocupar que é por uma boa causa! Ao longo do mês de fevereiro, a Prefeitura de Cambé vai realizar o recapeamento asfáltico de diversas vias da região. A obra vai abranger mais de 27 mil m² em 17 ruas do bairro, trazendo mais comodidade, segurança e conforto para quem passa pela região todos os dias.

Nesta etapa, as vias que serão revitalizadas no bairro são: Rua Henrique Dias, Rua Rio Tocantins, Rua Rio Araguaia, Rua Rio São Francisco, Rua Rio Javari, Rua Rio Iguaçu, Rua Rio Jamunda, Rua Rio Iça, Rua Rio Tibagi, Rua Rio Parnaíba, Rua Rio Tietê, Rua Rio Paranapanema, Rua Rio Ivaí, Rua Rio Coxim, Rua Rio Ivinhema, Rua Rio Taquari e Rua Rio Madeira. No total, serão 27.189 m² de revitalização, incluindo a pintura de uma nova sinalização viária.

Waldemir Alves, responsável por organizar o balanço de obras da Companhia de Desenvolvimento de Cambé (Comdec), explica que as vias já estão passando por uma limpeza, mas as equipes só podem dar início ao trabalho de revitalização do asfalto quando o tempo estiver firme.

O cronograma das vias que vão receber o recapeamento asfáltico é realizado mensalmente, de acordo com avaliações dos técnicos da Comdec e dos pedidos da população. O contato pode ser feito através do 156 (Ouvidoria) ou do 3154-4646 (Comdec).

Nos últimos dois anos, foram revitalizados mais de 610 mil m² de vias, o que representa 76,3 quilômetros. Para 2023, a expectativa é revitalizar cerca de 270 mil m² de ruas de todas as regiões da cidade. Além disso, para este ano, também serão feitos mais 8 mil m² de tapa buraco, que é utilizado em vias que tem uma base em boas condições, mas apresentam pequenos buracos na superfície.